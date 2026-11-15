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El UCAM Murcia acaba con la racha del Surne Bilbao en Miribilla (76-84)
El UCAM Murcia ha logrado su primera victoria de la temporada a domicilio y ha acabado con el invicto del Surne Bilbao como local tras imponerse por 76-84 en Miribilla, impulsado por la extraordinaria actuación de Michael Forrest, que ha apagado los intentos de reacción de un Surne gris.
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