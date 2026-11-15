Liga Endesa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El UCAM Murcia acaba con la racha del Surne Bilbao en Miribilla (76-84)

Publicidad
BILBAO, 15/11/2026.- El pívot francés del UCAM Murcia Jean Marc Pansa (d) lucha por un rebote en el partido de Liga Endesa de baloncesto entre el Surne Bilbao Basket y el UCAM Murcia, este domingo en el Bilbao Arena. EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00
Lance del partido entre Surne y Murcia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: UCAM Murtziak amaiera eman dio Surne Bilbaoren bolada onari Miribillan (76-84)
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El UCAM Murcia ha logrado su primera victoria de la temporada a domicilio y ha acabado con el invicto del Surne Bilbao como local tras imponerse por 76-84 en Miribilla, impulsado por la extraordinaria actuación de Michael Forrest, que ha apagado los intentos de reacción de un Surne gris.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X