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Surne Bilbao ha recibido un duro golpe en Madrid (119-84)

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MADRID (ESPAÑA), 18/10/2026.- El pívot del Real Madrid, Samuel Tavares (i) atrapa un rebote ante el Surne Bilbao Basket durante el partido de temporada regular de la ACB disputado este domingo en Madrid. EFE/ Sergio Pérez
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok kolpe gogorra jaso du Madrilen (119-84)
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Última actualización

El equipo dirigido por Jaume Ponsarnau ha perdido 119-84 ante el Real Madrid en la cancha del conjunto blanco. Los madrileños han tomado el mando del partido desde el principio y han mantenido el dominio hasta el final del partido. Surne no ha encontrado la manera de interrumpir el ritmo de sus rivales. El veterano Sergio Llull ha anotado 19 puntos. Aquí el resumen del partido.

Baloncesto Bilbao Basket

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