Un Surne Bilbao espeso tira de oficio para sumar su segunda victoria europea (97-86)
El Surne Bilbao ha sumado su segunda victoria en la Liga de Campeones tras derrotar por 97-86 al Slavia Praga en un partido espeso de los locales, que han recurrido a su oficio para sacar adelante un triunfo que les coloca al frente de su grupo, empatados con el Alba Berlín.
La energía de los jugadores más experimentados de los 'hombres de negro', con Krampelj (19 puntos) y el siempre sólido Hlinason (17 puntos y 6 rebotes) al frente, y el apoyo de Normantas (14) y Petrasek (12) en los momentos clave han sido suficientes para superar a un correoso Slavia, que ha tenido en Jaromir Bohacik (17 puntos y 4 rebotes) a su jugador más destacado.
Primer cuarto
Con Bastien Vautier como descarte, el Surne ha aprovechado su mejor puesta en escena para abrir la primera brecha importante (16-6, m.5), apoyado en el acierto exterior de Darling y el buen trabajo del joven pívot Hustak.
Los locales han logrado imponer su ritmo con constantes rotaciones, tal y como había avanzado Ponsarnau, que ha dado minutos a los doce jugadores durante el primer cuarto. El Slavia, por su parte, se ha mantenido en el partido gracias a Rylich y McCollum.
Segundo parcial
En el segundo cuarto, el encuentro ha perdido ritmo, con ambos equipos atascados y desacertados. El Surne no ha sabido aprovechar su superioridad física en la pintura para ampliar la ventaja y el marcador se ha movido en una horquilla de entre dos y siete puntos hasta el descanso, al que se ha llegado con 42-35 después de un triple de Font.
Tercer cuarto
Los checos han aprovechado la fría salida de vestuarios de los bilbaínos para colocarse a un solo punto (48-47, m.24). El aviso ha activado por fin al equipo de Ponsarnau, que ha subido una marcha de la mano de Krampelj para recuperar terreno y abrir de nuevo una brecha (58-49) que, con más eficacia que brillo, prácticamente ha mantenido hasta el final.
Último cuarto
Petrasek ha sofocado, mediado el último cuarto, un nuevo amago de reacción del Slavia (73-67, m.35) con cinco puntos consecutivos que encarrilaron el desenlace. No obstante, el conjunto praguense ha dispuesto de varias opciones para acercarse a cuatro puntos a falta de un minuto, pero no ha logrado aprovecharlas.
Una canasta de Krampelj a 50 segundos del final ha terminado de certificar el triunfo bilbaíno, que refuerza las aspiraciones del Surne y del Alba Berlín de hacerse con el primer puesto del grupo.