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El Surne Bilbao pica piedra para derribar a un correoso San Pablo Burgos (96-87)

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BURGO, 11/10/2026.- El escolta del Bilbao Harald Frey (i) tira a canasta ante el escolta del Burgos Raúl Lobaco (d) durante el encuentro de la Liga Endesa entre San Pablo Burgos y Surne Bilbao celebrado este domingo en el Bilbao Arena. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Surne Bilbao vs. San Pablo Burgos. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Surne Bilbao gogor tematu behar izan da San Pablo Burgos eraisteko (96-87)
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Última actualización

El Surne Bilbao ha sumado una trabajada victoria frente al Recoletas Salud San Pablo Burgos (96-87) en un partido muy equilibrado en el que los locales han tenido que picar piedra para superar la resistencia de un correoso rival que en el último cuarto h allegado a nivelar un desventaja de 12 puntos.

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