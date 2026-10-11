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El Surne Bilbao pica piedra para derribar a un correoso San Pablo Burgos (96-87)
Euskaraz irakurri: Surne Bilbao gogor tematu behar izan da San Pablo Burgos eraisteko (96-87)
El Surne Bilbao ha sumado una trabajada victoria frente al Recoletas Salud San Pablo Burgos (96-87) en un partido muy equilibrado en el que los locales han tenido que picar piedra para superar la resistencia de un correoso rival que en el último cuarto h allegado a nivelar un desventaja de 12 puntos.
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