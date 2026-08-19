SURNE BILBAO BASKET
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Ponsarnau: “Klubaren hazkundeari eusteko gogor egin beharko dugu lan”

Iragarkia
Jaume Ponsarnau
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Surne Bilbao Basketek denboraldiaurreko lehen entrenamendua buru du. Aurten, Europa mailan koska bat igo eta Txapeldunen Ligan jokatuko du (BCL). “Hazkunde horren parte” izan nahi dutela azaldu du Harald Frey jokalariak, baina horretarako, gogor egin beharko dute lan.

Saskibaloia Bilbao Basket Jaume Ponsarnau

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