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Manex Ansorregi, bere aurkezpenean: “Nire helburua egunero lan egitea eta hobetzea da”

Iragarkia
18:00 - 20:00

Manex Ansorregi, Surne Bilbao taldeko jokalari berria. Argazkia: EITB.

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Azken eguneratzea

Gaur aurkeztu du Surne Bilbaok Manex Ansorregi. Azkoitiko jokalaria Gipuzkoa Basketetik iritsi da Surne Bilbaora, eta aurten debutatuko du Endesa Ligan.

Saskibaloia Bilbao Basket Gipuzkoa Basket ACB Endesa Liga

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