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“Lan eta lan", Surne Bilbaoren lelo berria
Surne Bilbao Basketek larunbat honetan ekingo dio Endesa Ligari Bilbao Arenan, Kids&Us Manresaren aurka. Iazko arrakastak errepikatzeko erronkarekin, Jaume Ponsarnauren mutilek entrenatzailearen mantra berria izango dute gidari denboraldi berrian: "Lan eta lan".
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