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“Lan eta lan", Surne Bilbaoren lelo berria

Iragarkia
Ponsarnau
18:00 - 20:00
Jaume Ponsarnau. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Surne Bilbao Basketek larunbat honetan ekingo dio Endesa Ligari Bilbao Arenan, Kids&Us Manresaren aurka. Iazko arrakastak errepikatzeko erronkarekin, Jaume Ponsarnauren mutilek entrenatzailearen mantra berria izango dute gidari denboraldi berrian: "Lan eta lan".

Bilbao Basket Jaume Ponsarnau

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