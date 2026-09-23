Media Day
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Surne Bilbao Basket “itxaropentsu", denboraldi hasieraren aurrean

Iragarkia
Surne-Bilbao-Basket-Media-Day
18:00 - 20:00

Surne Bilbao Basket, komunikabideen arretarako egunean. Irudia: EITB

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Azken eguneratzea

Datorren larunbatean Miribillan Manresaren aurka hasiko den Endesa Liga abiatu aurreko komunikabideen arreta egunean, Manex Ansorregi Surneko jokalariak azpimarratu duenez, "taldea gogo handiarekin dago, eta seguru denboraldi ona izango dela".

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

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