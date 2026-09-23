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Surne Bilbao Basket “itxaropentsu", denboraldi hasieraren aurrean
Datorren larunbatean Miribillan Manresaren aurka hasiko den Endesa Liga abiatu aurreko komunikabideen arreta egunean, Manex Ansorregi Surneko jokalariak azpimarratu duenez, "taldea gogo handiarekin dago, eta seguru denboraldi ona izango dela".
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