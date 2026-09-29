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Hlinason: “ACBko play-offetara iristeak ilusio handia egin zigun eta errepikatu nahi dugu”
Tryggvi Hlinason Surne Bilbao Basketen kapitainarekin bildu gara. Islandiarra oso pozik dago Bilboko klubean eta "polita den zerbaiten alde borrokatzen den kluba" izateko lanean ari da. Beltzezko gizonek pasa den denboraldian ACB Ligako play-offetara iristea lortu zuten, eta hori errepikatzeko gogoa dute. Gainera, aurten BCLn ere lehiatuko dira.
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