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Surne Bilbaok Bastien Vautier aurkeztu du: “Dibertigarria izango da Miribillan jokatzea, atsegina”

Iragarkia
Bastien Vautier (Surne Bilbao)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

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Azken eguneratzea

Bilboko taldeak, asteartean, 2026-2027 denboraldirako egin dituen fitxaketako bat aurkeztu du. Jokalari frantziarrak adierazi duenez, erraza egin zaio Bilboko klubean bertakotzea.

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