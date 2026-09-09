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Nate Darling: “Alderdi guztietan lagundu nahi dut, baita defentsa lerroa hobetu ere”

Iragarkia
GRAFCAV8245. BILBAO, 09/09/2026.-El escolta canadiense Nate Darling aseguró en su presentación como nuevo jugador del Surne Bilbao que aunque fue fichado con el rol de anotador que desempeñaba la pasada temporada Justin Jaworski sus estilos de juego "son diferentes" y por ello no se ve "como un reemplazo" del estadounidense.EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Nate Darling aurkezpen ofizialean. Irudia: EFE
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Azken eguneratzea

Surne Bilbao Basketek Nate Darlingen aurkezpen ofiziala egin du. Eskolta kanadarrak "taldea jokoan sartzea" gustuko duela adierazi du eta "bere estiloa aldatzen" joango dela aurkaria ezagutu ahala. (Bideoa gazteleraz)

Surne Bilbaok Nate Darling sinatu du 2026-2027 denboraldirako
Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

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