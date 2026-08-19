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Ponsarnau: “Para hacer una buena temporada tenemos que picar mucha piedra”

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Jaume Ponsarnau
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ponsarnau: “Klubaren hazkundeari eusteko gogor egin beharko dugu lan”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Surne Bilbao Basket lidera el primer entrenamiento de la pretemporada, que este año ascenderá un escalón a nivel europeo y jugará en la Liga de Campeones (BCL). El jugador Harald Frey ha explicado que quieren ser "parte de ese crecimiento", pero para ello tendrán que trabajar duro.

Baloncesto Bilbao Basket Jaume Ponsarnau

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