Xabi Azpirozek Buruz Buruko Txapelketa irabazi du, final bikainean Endika Barrenetxea 30-29 garaituta
Uitzikoak lehen aldiz jantzi du txapela Buruz Burukoan. Finala 29-29 zegoela, tanto erabakigarrian, azken sakean, Barrenetxea IV.ak falta egin du.
Xabi Azpirozek 2026ko Buruz Buruko Eusko Label Txapelketa irabazi du, Galarretan, larunbatean. Uitzikoak lehen aldiz jantzi du txapela Buruz Burukoan, txapelketako final handian Endika Barrenetxea 30-29 garaituta.
Finala ikusteko aukera izan duten zaleek partida bikain batez gozatu ahal izan dute. Oso parean ibili dira bi protagonistak. Azpiroz hasi da agintzen, 5-2 aurreratu baita, eta 11-8 gailentzen ari zenean, Barrenetxearen erantzuna iritsi da, hernaniarrak 8 tanto jarraian egin baititu, markagailuan 11-16koa jartzeko. Dena erabakitzeko zegoela, markagailua berriro berdindu dute, 21-21ekoarekin.
Gerora, Azpirozek garaipena ia-ia poltsikoan zuela zirudien, 25-24 irabazten ari zela, 4 tanto bata bestearen atzean egin, eta 29-24koa jarrita txapela tanto batera izan baitu. Barrenetxea, baina, suspertu egin da, eta 29-29koa jarri du markagailuan.
Sakatzailerik onenak, hernaniarrak, bere alde zuen finaleko azken sakea. Lehenengoa luze joan zaio, ordea, eta bigarrena laburregi geratu zaio; hortaz, Azpirozek eskuratu du txapela.
Honela joan da markagailua:
0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 7-6, 8-6, 8-7, 9-7, 10-7, 10-8, 11-8, 11-9, 11-10, 11-11, 11-12, 11-13, 11-14, 11-15, 11-16, 12-16, 13-16, 13-17, 13-18, 13-19, 14-19, 15-19, 16-19, 17-19, 18-19, 18-20, 19-20, 19-21, 20-21, 21-21, 22-21, 23-21, 23-22, 23-23, 24-23, 25-23, 25-24, 26-24, 27-24, 28-24, 29-24, 29-25, 29-26, 29-27, 29-28, 29-29 eta 30-29.