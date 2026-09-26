Endesa Liga
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Surne Bilbaok garaipen sendo batekin hasi du Liga (107-92)

Iragarkia
LA LAGUNA, 20/09/2026.- El base del Surne Bilbao Basket, Frey (i), y el pívot de La Laguna Tenerife, Hunter (d), durante el partido de la Copa ‘Tenerife despierta emociones’ de pretemporada que enfrento a ambos equipos este domingo en el pabellón Santiago Martín en La Laguna (Tenerife).
18:00 - 20:00
Harald Frey partidan zehar. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Surne Bilbaok garaipen sendo batekin hasi du Endesa Liga Miribillan, Kids & Us Manresaren aurka (107-92). Jaume Ponsarnauren taldea ondo aritu da erasoan, barneko jokoan harrapatuta ikusi den aurkariaren aurka.

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

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