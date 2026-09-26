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Surne Bilbaok garaipen sendo batekin hasi du Liga (107-92)
Surne Bilbaok garaipen sendo batekin hasi du Endesa Liga Miribillan, Kids & Us Manresaren aurka (107-92). Jaume Ponsarnauren taldea ondo aritu da erasoan, barneko jokoan harrapatuta ikusi den aurkariaren aurka.
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