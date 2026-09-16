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Surne Bilbao Basketek ilusio handiarekin helduko dio denboraldi berriari

Iragarkia
Surne-Bilbao-presentacion-oficial
18:00 - 20:00
Surne Bilbaoren aurkezpena. Irudia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Beltzezko gizonak babesleen eta erakundeetako ordezkarien aurrean aurkeztu dira. Bilboko taldeak Endesa Liga eta Basketball Champions League uztartuko ditu denboraldi honetan.

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

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