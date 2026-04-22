FIBA EUROPAKO KOPA

Miribillan finala irauli beharko du Surne Bilbaok, joaneko partida Salonikan galdu ondoren (79-73)

Ponsarnauren taldeak partida osoa eman du markagailuan atzetik, Palatakin, biko jaurtiketen portzentaje txarrak baldintzatuta. Greziarren alderik handiena 12 puntukoa izan da, baina bilbotarrak ere puntu bakarrera izan dira.

Surne Bilbao - PAOK

Hilliard Palatakiko partidaren une batean. Irudia: Surne Bilbao Basket

E. L. H. | KIROLAK EITB

Surne Bilbao Basketek porrota jaso du PAOKen aurka (79-73) FIBA Europako Kopako finalaren joaneko partidan, Salonikako Palataki pabiloian. Ponsarnauren mutilek partida osoa eman dute markagailuan atzetik, eta Miribillan irauli egin beharko dute finala garaikurra berriro irabazteko.

Jaume Ponsarnau (Surne Bilbao)
18:00 - 20:00
Ponsarnau, itzuliko partidaz: “Lan gogorra dugu, gure mailarik onena topatu behar dugu”

Lehen laurdenean, defentsak erasoei gailendu zaizkie eta bi taldeen saskiratze erritmoa oso baxua izan da. Beltzezko gizonek Beverley ondo zaindu dute lehen minutuetan. Hala ere, PAOK taldeko izar estatubatuarrak bi hiruko sartu ditu. Zoritxarrez, Ponsarnaurenak ez dira hain fin ibili erasoan, erosoak ziruditen zenbait jaurtiketa huts eginez. Horrela, markagailuan atzetik joan dira lehen atsedenaldira (16-13).

Bigarren laurdenean, etxeko taldea hobeto kantxaratu da Palatakik bultzatuta. Horrela, greziarrak 11 puntu goitik egon dira markagailuan, baina bilbotarrek ez dute etsi eta borrokan jarraitu dute. Ponsarnauren mutilek ez dituzte PAOKeko saskiratzaileak lehortu lehen laurdenean bezala, eta Beverley eta Tyree 16 eta 10 puntura joan dira, hurrenez hurren, atsedenaldia baino lehen. Talde bizkaitarra galtzen joan da berriro aldageletara (43-35).

Bigarren zatiaren hasieran talde greziarraren abantaila 12 punturaino joan da, partidako alderik handiena. Talde bizkaitarraren unerik kritikoena zirudienean Hilliard agertu da, taldeari bultzadatxoa emateko. Nolanahi ere, beltzezko gizonen erreakzioa ez da erabatekoa izan, neurketa osoan zehar jaurtiketen portzentaje txarrak baldintzatuta, % 35ekoa inguru. Hala eta guztiz ere, Ponsarnauk zuzentzen duen bostekoak lanean jarraitu du eta greziarren aldea murriztu du hirugarren laurdenaren amaieran (60-53).

Azken laurdenaren hasiera oso ona izan da bilbotarrentzat, greziarren aldea puntu bakarrera murriztu baitute (60-59), eta horrek hutsartea eskatzera behartu du greziarren entrenatzailea. Jaworski ikaragarri baten gidaritzapean (24 puntu), Hilliardek eta Hlinasonek erasoan ondo lagunduta, bilbotarrak PAOKen saskiratze-erritmoa berdintzeko gai izan dira, eta, beraz, etxekoen aldeko abantaila oso txikia izan da azken minutuetara arte. Hori bai, Ponsarnauren mutilek ez dute inoiz markagailuan aurretik jartzea lortu.

Justin Jaworski Surne Bilbao
18:00 - 20:00
Jaworski: "Ez da munduko emaitzarik txarrena"
Jaume Ponsarnau, itzuliko partidaz: “Lan gogorra dugu, gure mailarik onena topatu behar dugu”
Justin Jaworski: “Garaipena lortzea gustatuko zitzaigun, baina beste erdia falta da”
