Neurketak ihes egin dio Surne Bilbaori eta Valentzia Basketek poltsikoratu du play-offetako lehen partida
Bilbotarrek gertu izan dute garaipena Valentzian, baina etxekoak suspertu eta markagailua irauli dute azken minutuetan.
Surne Bilbao Basketek Valentzia Basketen aurka galdu du, Endesa Ligako final-laurdenetako play-offetako lehen partidan. Beltzezko gizonek indartsu hasi du partida eta lehen minutuetatik nagusitu da. bilbotarrek erasoan asmatu eta abantaila lortu dute markagailuan. Valentzia Basket hobetzen joan da denborak aurrera egin ahala, eta aldea murriztea lortu duen arren, lehen laurdena abantailarekin bukatu dute bisitariek (18-19). Bigarren zatiaren hasieran, Jaume Ponsarnauren taldeak kontrola mantendu du, baina etxekoek erritmoa bizitu eta berdinketara iritsi dira atsedenaldiaren aurretik (35-35).
Aldageletatik bueltan, Valentzia Basketek aurrea hartu du lehen aldiz, baina Surne Bilbao jaun eta jabe izan da asmatutako hirukoei esker. Aldea handituz joan da, eta bisitariak egoera onean geratu dira amaierari aurre egiteko (55-62). Azken laurdenean, ordea, etxeko taldea suspertu, eta une horretatik aurrera partidaren norabidea aldatu da. Valentziarrek markagailua irauli dute minutu gutxi batzuetan. Ponsarnauren taldea erantzuten saiatu da, baina erasoan eta defentsan huts egin ostean, final-laurdenetako play-offetako lehen partida galdu dute (83-80).
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Azken hiru minutuek Ponsarnauren jokalariek Valentziaren aurka egindako partida bikaina zapuztu dute (83-80)
Surne Bilbao Basketek galdu egin du Valentzia Basketen aurka jokatu duen Endesa Ligako final-laurdenetako lehen partida, talde taronjak 13 puntuko markagailua irauli baitu hiru minutu eskasetan, nahiz eta beltzezko gizonek partida bikaina egin.
Jaume Ponsarnau: “Klubak aurrerapausoak eman ditu denboraldi honetan”
Surne Bilbaok Endesa Ligako play-offak jokatuko ditu, Teneriferen aurka garaipena lortu eta fase erregularrean zazpigarren postua ziurtatu ostean. Jaume Ponsarnau beltzezko gizonen entrenatzailea pozik agertu da taldea play-offetara sailkatu delako.
Surne Bilbao play-offetarako sailkatu da Tenerifen irabazita (82-87)
Surne Bilbao Basket Endesa Ligako play-offetan izango da. Bilboko taldea zazpigarren postuan sailkatu da fase erregularrean, Laguna Teneriferen aurka garaipena lortuta (82-87) eta Korner Baskoniak Unicajari irabazita (92-89). Bere historian 8. aldiz arituko da play-offetan, azken 6 urteotan lehen aldiz.
Petrasekek 2028ra arte berritu du kontratua Surne Bilbaorekin
New Yorken jaio arren herritartasun poloniarra duen jokalariak denboraldi bakarra darama Bilbon, "baina bere tokia aurkitu du taldearen errotazioan eta jokalari garrantzitsua bihurtu da", talde bizkaitarrak nabarmendu duenez.
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Surne Bilbao taldeko entrenatzaileak hitz batzuk esan nahi izan ditu Valverderi buruz, Athleticeko entrenatzaileak talde zuri-gorria zuzentzeari utzi dionean.
Surne Bilbaok mendean hartu du Girona (86-80), eta play-offeko postua defendatuko du Tenerifen
Surne Bilbaok 86-80 menderatu du Girona Bilbao Arenan, eta play-offerako sailkapena jokatuko du azken jardunaldian Tenerifen. Gironak amaierara arte eutsi badio ere, Melwin Pantzarren partida bikainak eta azken laurdenean Darrun Hilliardek sartutako hiruko erabakigarriek etxekoen garaipena ziurtatu dute.
Normantasek, Krampeljek, Petrasekek eta Hilliardek 2028ra arte berritu dute Surne Bilbaorekin
Freyk, Hlinasonek, Fontek, Syllak eta Bagayokok ere indarrean dute kontratua. Pantzarren baja besterik ez dute baieztatu orain arte.
FIBA Europa Kopa irabazita, Surne Bilbao omendu dute Gernikan
FIBA Europako Kopa irabazi ondoren, Bilbao Basketi omenaldia egin diote Gernikako Batzarretxean. Aurreskua dantzatu diete Gernikako arbolaren aurrean, eta barrura sartu dira horren ostean.
Surne Bilbaok Valentziaren aurka galdu du (88-83)
Valentzia Basketek aurre egin dio Justin Jaworski Surne Bilbao taldeko eskolta estatubatuarraren erakustaldiari igande honetan, 31 puntu eta 8 hiruko lortuta eta garaipenak ihes egin dio Bilboko taldeari.