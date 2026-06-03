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Azken hiru minutuek Ponsarnauren jokalariek Valentziaren aurka egindako partida bikaina zapuztu dute (83-80)

VALENCIA, 03/06/2026. - El entrenador del Surne Bilbao, Jaume Ponsarnau, durante el primer partido del playoff de cuartos de final de la Liga Endesa de baloncesto disputado este miércoles en el Roig Arena. EFE/Miguel Ángel Polo.
18:00 - 20:00

Jaume Ponsarnau Surne Bilbao taldeko entrenatzailea, haserre. Argazkia: EFE

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Surne Bilbao Basketek galdu egin du Valentzia Basketen aurka jokatu duen Endesa Ligako final-laurdenetako lehen partida, talde taronjak 13 puntuko markagailua irauli baitu hiru minutu eskasetan, nahiz eta beltzezko gizonek partida bikaina egin.

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