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Melwin Pantzarrek Bilbao Basketi agur esan dio: “Zorionekoa ni, klub honetan egoteagatik”

Melwin Pantzar, Bilbao Basket
18:00 - 20:00
Melwin Pantzarrek agur esan dio Bilbao Basketi
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Melwin Pantzar Bilbao Basketeko jokalariak agur esan dio klubari, beltzezko gizonekin hiru denboraldi eman ostean.

Bilbao Basket

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