Melwin Pantzarrek Bilbao Basketi agur esan dio: “Zorionekoa ni, klub honetan egoteagatik”
Melwin Pantzar Bilbao Basketeko jokalariak agur esan dio klubari, beltzezko gizonekin hiru denboraldi eman ostean.
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Surne Bilbao eta Valentzia Basketen arteko play-offetako final-laurdenetako bigarren partidaren laburpena (71-88)
Valentziako taldeak etxetik kanpo ere garaitu du Bilboko taldea, eta 2-0eko emaitzarekin kanporatu du Surne Bilbao.
Valentzia Basketek ez dio aukerarik eman Surne Bilbaori (71-88)
Bilboko taldea play-offetatik kanpo geratu da bi partida galdu eta gero, gaur askoz hobeto jokatu duen Valentziako taldearen aurka.
Valentzia vs Surne Bilbao final laurdenetako play-offeko lehen partidaren laburpena (83-80)
Surne Bilbao Basketek galdu egin du Valentzia Basketen aurka jokatu duen Endesa Ligako final-laurdenetako lehen partida. Talde taronjak kontra zuen 13 puntuko aldea irauli egin du, hiru minutu eskasean. Hala eta guztiz ere, beltzezko gizonek partida bikaina egin dute.
Neurketak ihes egin dio Surne Bilbaori eta Valentzia Basketek poltsikoratu du play-offetako lehen partida
Bilbotarrek gertu izan dute garaipena Valentzian, baina etxekoak suspertu eta markagailua irauli dute azken minutuetan.
Jaume Ponsarnau: “Klubak aurrerapausoak eman ditu denboraldi honetan”
Surne Bilbaok Endesa Ligako play-offak jokatuko ditu, Teneriferen aurka garaipena lortu eta fase erregularrean zazpigarren postua ziurtatu ostean. Jaume Ponsarnau beltzezko gizonen entrenatzailea pozik agertu da taldea play-offetara sailkatu delako.
Surne Bilbao play-offetarako sailkatu da Tenerifen irabazita (82-87)
Surne Bilbao Basket Endesa Ligako play-offetan izango da. Bilboko taldea zazpigarren postuan sailkatu da fase erregularrean, Laguna Teneriferen aurka garaipena lortuta (82-87) eta Korner Baskoniak Unicajari irabazita (92-89). Bere historian 8. aldiz arituko da play-offetan, azken 6 urteotan lehen aldiz.
Petrasekek 2028ra arte berritu du kontratua Surne Bilbaorekin
New Yorken jaio arren herritartasun poloniarra duen jokalariak denboraldi bakarra darama Bilbon, "baina bere tokia aurkitu du taldearen errotazioan eta jokalari garrantzitsua bihurtu da", talde bizkaitarrak nabarmendu duenez.
Ponsarnau, Valverderi buruz: “Erreferentea da niretzat, eta beti izango da"
Surne Bilbao taldeko entrenatzaileak hitz batzuk esan nahi izan ditu Valverderi buruz, Athleticeko entrenatzaileak talde zuri-gorria zuzentzeari utzi dionean.
Surne Bilbaok mendean hartu du Girona (86-80), eta play-offeko postua defendatuko du Tenerifen
Surne Bilbaok 86-80 menderatu du Girona Bilbao Arenan, eta play-offerako sailkapena jokatuko du azken jardunaldian Tenerifen. Gironak amaierara arte eutsi badio ere, Melwin Pantzarren partida bikainak eta azken laurdenean Darrun Hilliardek sartutako hiruko erabakigarriek etxekoen garaipena ziurtatu dute.