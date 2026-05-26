Petrasekek 2028ra arte berritu du kontratua Surne Bilbaorekin
Luke Petrasek hegal-pibotak 2028ra arte jarraituko du Surne Bilbao taldean kontratua berrituta, eta aurten FIBA Europako Kopa irabazi eta Endesa Ligan "joko maila bikaina" erakutsi ostean.
New Yorken jaio arren herritartasun poloniarra duen jokalariak denboraldi bakarra darama Bilbon, "baina bere tokia aurkitu du taldearen errotazioan eta jokalari garrantzitsua bihurtu da", Miribillako taldeak sarean argitaratutako mezu batean nabarmendu duenez.
Petraseken partidarik onena Bilbao Arenan izan zen Valentzia Basketen aurka, nahiz eta taldeak galdu egin zuen (23 puntu eta 28ko balorazioa). Dreamland Kanaria Handiaren kontra etxetik kanpo jokatutako neurketan ere bikain aritu zen, 20 puntu, 3 errebote, asistentzia bat, lapurketa bat eta 17ko balorazioa lortu baitzituen.
Horrez gain, playoffetan sartzeko borrokan etxean Unicajaren aurka lortutako garaipenean, 10 puntu, 7 errebote eta 15eko balorazioa erdietsi zituen. Bestalde, Falco Szombathelyren kontrako itzuliko norgehiagokan jokalari onena izan zen: 14 puntu, 5 errebote eta 20ko balorazioa.
Denboraldi osoan zehar, estatistika onak pilatu ditu hegal-pibotak jokatutako bi txapelketetan. FIBA Europako Kopan, bosteko onenaren hautagaien artean egon da, txapelketan zehar, batez beste, 11,2 puntu, 3,9 errebote, 1,4 asistentzia eta 14,1eko balorazioa lortuta txapeldun izateaz gain; Endesa Ligan, berriz, 7,2 puntu, 3 errebote, 0,9 asistentzia eta 6,6ko balorazioa lortu ditu.
Ponsarnau, Valverderi buruz: “Erreferentea da niretzat, eta beti izango da"
Surne Bilbao taldeko entrenatzaileak hitz batzuk esan nahi izan ditu Valverderi buruz, Athleticeko entrenatzaileak talde zuri-gorria zuzentzeari utzi dionean.
Surne Bilbaok mendean hartu du Girona (86-80), eta play-offeko postua defendatuko du Tenerifen
Surne Bilbaok 86-80 menderatu du Girona Bilbao Arenan, eta play-offerako sailkapena jokatuko du azken jardunaldian Tenerifen. Gironak amaierara arte eutsi badio ere, Melwin Pantzarren partida bikainak eta azken laurdenean Darrun Hilliardek sartutako hiruko erabakigarriek etxekoen garaipena ziurtatu dute.
Normantasek, Krampeljek, Petrasekek eta Hilliardek 2028ra arte berritu dute Surne Bilbaorekin
Freyk, Hlinasonek, Fontek, Syllak eta Bagayokok ere indarrean dute kontratua. Pantzarren baja besterik ez dute baieztatu orain arte.
FIBA Europa Kopa irabazita, Surne Bilbao omendu dute Gernikan
FIBA Europako Kopa irabazi ondoren, Bilbao Basketi omenaldia egin diote Gernikako Batzarretxean. Aurreskua dantzatu diete Gernikako arbolaren aurrean, eta barrura sartu dira horren ostean.
Surne Bilbaok Valentziaren aurka galdu du (88-83)
Valentzia Basketek aurre egin dio Justin Jaworski Surne Bilbao taldeko eskolta estatubatuarraren erakustaldiari igande honetan, 31 puntu eta 8 hiruko lortuta eta garaipenak ihes egin dio Bilboko taldeari.
Surne Bilbaok Real Madril mendean hartu du Miribillan, eta playoff postuetan sartu da (88-82)
Surne Bilbao Basket lehen aldiz sartu da Endesa Ligako playoff postuetan Real Madrili 88-82 irabazita. Azken laurden bikain bat egin ondoren, merezitako garaipena lortu dute beltzezko gizonek. Hemen partidaren laburpena.
Bilbao Basketen ereserki berria egin du Shinova taldeak: “Sua gara"
Bilbao Basket taldeak ereserki berria aurkeztu du astearte honetan. Shinova taldeak egindako piezak "Sua gara" du izena.
Azken laurdenean egindako hutsek garaipenik gabe utzi dute Surne Bilbao Lleida aldean (90-81)
Surne Bilbao Basketek 90-81 galdu du Hiopos Lleidaren etxean, Endesa Ligako 30. jardunaldiko partidan. Emaiotza honekin, Kataluniarrek maila gorenean jarraitzeko urrats handi aeman dute. Lleidak azken laurdenean, eta hiru minututan, lortudako 10-1eko partzialak partida euren alde jarri du. James Batemon eskolta, 20 punturekin, izan da partidako saskiratzailerik onena.
Surne Bilbaok aste zoragarria itxi eta Granada hondoratu du (88-83)
Surne Bilbaok garaipen estua lortu du Coviran Granadaren aurka Miribillan (88-83), eta aste bikaina biribildu du, FIBA Europa Kopa irabazi ondoren play-offerako lehian sartuta. Granada azken unera arte borrokatu bada ere, porrot honek gehiago hurbiltzen du beheko postuetara.