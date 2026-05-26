Petrasekek 2028ra arte berritu du kontratua Surne Bilbaorekin

New Yorken jaio arren herritartasun poloniarra duen jokalariak denboraldi bakarra darama Bilbon, "baina bere tokia aurkitu du taldearen errotazioan eta jokalari garrantzitsua bihurtu da", talde bizkaitarrak nabarmendu duenez.
BILBAO, 24/05/2026.- El jugador del Bàsquet Girona Derek Needham (c) entra a canasta ante la defensa Luke Petrasek (2d), del Surne Bilbao, durante el partido de baloncesto disputado este domingo en el Bilbao Arena. EFE/ Miguel Toña

Luke Petraseken defentsa, Surne Bilbaoj jokatutako neurketa batean. Artxiboko argazkia: EFE

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Luke Petrasek hegal-pibotak 2028ra arte jarraituko du Surne Bilbao taldean kontratua berrituta, eta aurten FIBA Europako Kopa irabazi eta Endesa Ligan "joko maila bikaina" erakutsi ostean.

New Yorken jaio arren herritartasun poloniarra duen jokalariak denboraldi bakarra darama Bilbon, "baina bere tokia aurkitu du taldearen errotazioan eta jokalari garrantzitsua bihurtu da", Miribillako taldeak sarean argitaratutako mezu batean nabarmendu duenez.

Petraseken partidarik onena Bilbao Arenan izan zen Valentzia Basketen aurka, nahiz eta taldeak galdu egin zuen (23 puntu eta 28ko balorazioa). Dreamland Kanaria Handiaren kontra etxetik kanpo jokatutako neurketan ere bikain aritu zen, 20 puntu, 3 errebote, asistentzia bat, lapurketa bat eta 17ko balorazioa lortu baitzituen.

Horrez gain, playoffetan sartzeko borrokan etxean Unicajaren aurka lortutako garaipenean, 10 puntu, 7 errebote eta 15eko balorazioa erdietsi zituen. Bestalde, Falco Szombathelyren kontrako itzuliko norgehiagokan jokalari onena izan zen: 14 puntu, 5 errebote eta 20ko balorazioa.

Denboraldi osoan zehar, estatistika onak pilatu ditu hegal-pibotak jokatutako bi txapelketetan. FIBA Europako Kopan, bosteko onenaren hautagaien artean egon da, txapelketan zehar, batez beste, 11,2 puntu, 3,9 errebote, 1,4 asistentzia eta 14,1eko balorazioa lortuta txapeldun izateaz gain; Endesa Ligan, berriz, 7,2 puntu, 3 errebote, 0,9 asistentzia eta 6,6ko balorazioa lortu ditu.

Saskibaloia Bilbao Basket FIBA Europe Cup ACB Endesa Liga

LÉRIDA, 10/05/2026.- El alero de Hiopos Lleida, Oriol Paulí, entra a canasta ante el pívot del Surne Bilbao, Tryggvi Hlinason, durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga Endesa que disputan hoy en el pabellón Barris Nord de Lleida. EFE/Álex López
Azken laurdenean egindako hutsek garaipenik gabe utzi dute Surne Bilbao Lleida aldean (90-81)

Surne Bilbao Basketek 90-81 galdu du Hiopos Lleidaren etxean, Endesa Ligako 30. jardunaldiko partidan. Emaiotza honekin, Kataluniarrek maila gorenean jarraitzeko urrats handi aeman dute. Lleidak azken laurdenean, eta hiru minututan, lortudako 10-1eko partzialak partida euren alde jarri du. James Batemon eskolta, 20 punturekin, izan da partidako saskiratzailerik onena.

