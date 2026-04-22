Jaume Ponsarnau, itzuliko partidaz: “Lan gogorra dugu, gure mailarik onena topatu behar dugu”
Surne Bilbaok sei puntuz galdu du, 79-73, FIBA Europa Kopako joaneko neurketan. Norgehiagoka amaituta, Jaume Ponsarnau entrenatzaileak nabarmendu du titulua Miribillan erabakiko dela, “gure jendearekin”.
Surne Bilbaok sei puntuz galdu du, 79-73, Salonikan, PAOK aurkari, FIBA Europa Kopako joaneko partidan; hala, euskal taldeak markagailua irauli beharko du Miribillan, datorren asteazkenean.
Ponsarnauren taldeak partida osoa eman du markagailuan atzetik, Palatakin, biko jaurtiketen portzentaje txarrak baldintzatuta. Greziarren alderik handiena 12 puntukoa izan da, baina bilbotarrak ere puntu bakarrera izan dira.
Zuzenean: FIBA Europe Cup txapelketaren finaleko joaneko partida, PAOK Salonikaren eta Bilbao Basketen artean
Ikusi, gaur, apirilak 22, 18:15etik aurrera, PAOK Salonikaren eta Surne Bilbao Basketen arteko FIBA Europe Cupeko finalaren joaneko partidaren zuzeneko emanaldia, Greziatik. Saioa 17:50ean hasiko da ETB1en, atariko batekin, eta partida streaming bidez jarraitu ahal izango da kirolakeitb.eus eta ETBOn atarien bidez.
Surne Bilbaok Salonikan izango du jokoan FIBA Europa Kopa berriro irabazteko lehenengo partida, PAOKen aurka
Finaleko joaneko partida asteazken honetan jokatuko da, 18:15etik aurrera, Palatakin, Greziako hirian; bertan lortu zuen titulua Bizkaiko taldeak duela urtebete. EITBk, kirolakeitb.eus eta ETB1en bitartez, zuzenean emanen du neurketa.
Ponsarnau: “Gure focus-a da partida oso luze bat izango balitz bezala ulertzea"
Surne Bilbao Basketek PAOK talde greziarraren aurka jokatuko ditu, bihar, apirilak 22, FIBA Europa Kopako finalaren joaneko 40 minutuak. Jaume Ponsarnau entrenatzailearekin egon gara Loiuko aireportuan eta “ilusio handiarekin eta kontzentratuta” daudela esan digu. (Bideoa gazteleraz)
Surne Bilbaok Grezia du jomugan
Tryggvi Hlinason beltzezko gizonen kapitainak dioenez, iazko eta duela bi hilabeteko bigarren fasean aurrean izandako PAOK, talde bera izanagatik, "zeharo aldatu" da. Bai Miribillan (95-73) eta bai Palatakin (87-88) mendean hartu zuten beltzezkoek PAOK bigarren fasean.
Surne Bilbaok galdu egin du BAXI Manresaren aurka Miribillan (80-84)
FIBA Europako Kopako finalaren joaneko partidaren atarian, Surne Bilbaok porrot egin du Miribillan Baxi Manresaren aurkako norgehiagoka (80-84), eta, ondorioz, play-offean sartzeko atzerapausoa eman du.
Bilbao Jokoan 3x3 txapelketa maila handiagoarekin eta egoitza berriarekin itzuliko da ekainaren 12an
Etxebarria Parkeak hartuko du, ekainaren 12tik 15era bitartean. Aurten FIBA Quest maila izango du txapelketak. Horrek esan nahi du nazioarteko taldeek parte hartuko dutela, World Tourrerako txartela lortzeko lehian. Era berean, emakumezkoen txapelketa adin guztietara zabalduko da, eta aurrenekoz gurpil aulkiko 3x3 txapelketa izango da.
Surne Bilbaok kolpe handia hartu du Bartzelonan (90-61)
Jaume Ponsarnauren taldeak irudi txarra eman du Palau Blaugranan. Lehen zatian 23 puntu baino ez ditu egin. Barça hasieratik bukaeraraino izan da nagusi, eta erraz gailendu zaio Surne Bilbaori.