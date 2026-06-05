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Surne Bilbao eta Valentzia Basketen arteko play-offetako final-laurdenetako bigarren partidaren laburpena (71-88)

Surne Bilbao cae frente a Valencia Basket (71-88)
18:00 - 20:00
Surne Bilbaok porrota jaso du Valentzia Basketen aurka
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Valentziarrek garaipena lortu dute bilbotarren aurka eta seria itxi dute (2-0).

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

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