Surne Bilbaok Adam Somogyi fitxatu du
Surne Bilbao Basketek Adam Somogyiren fitxaketa iragarri du 2026/27 denboraldirako. 25 urteko eta 1,95 metroko altuera duen nazioarteko joko-antolatzaile hungariarra Szolnoki Olaj taldetik dator 2028ko ekainera arte.
Somogyi Txapeldunen Ligan denboraldi bikaina egin ondoren iritsi da Miribillara: partidako 13,9 puntu, 8,3 asistentzia eta 4,6 errebote, txapelketan asiestentzien erregistro onena lortu duen jokalaria bihurtuz. Bere erregistroak are handiagoak izan ziren Hungariako ligan: 9,8 asistentzia eman zituen partidako eta 20 saskiratze egin zituen Falco Szombathelyren aurkako finalean. Gainera, hungariarrak dagoeneko badaki Endesa Liga zer den. Izan ere, hirugarrenez jokatuko du bertan Surne Bilbaorekin, 2023-24 denboraldian Morabanc Andorrarekin 26 partida eta 2024-25 denboraldian Rio Breoganekin 9 gehiago jokatu ondoren.
Rafa Pueyok, Surne Bilbao taldeko kirol zuzendariak, azpimarratu duenez, "bere taldea azken bi urteetan gidatzetik datorren antolatzailea da. Bere paseen kalitatea eta Pick and Roll jokaldien irakurketan nabarmentzen da magiarra, horrez gain, saskiratzaile trebea da sarreretan zein distantzia laburreko jaurtiketetan. Gainera, azken denboraldietan urruneko jaurtiketetan hobetu du nabarmen, eta jokalari arriskutsuagoa bilakatu da. Antolatzaile altua eta tamaina handikoa dela gustatzen zaigu eta hori onuragarria izango zaigula uste dugu defentsa eta errebote lanetan".
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