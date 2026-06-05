Valentzia Basketek ez dio aukerarik eman Surne Bilbaori (71-88)
Bilbotarrak play-offetatik kanpo geratu dira serieko bi partidak galdu eta gero, gaur askoz hobeto jokatu duen talde valentziarraren aurka.
Valentzia Basketek ez dio aukerarik eman Surne Bilbao Basketi eta kanporaketa erabakita utzi du Miribillan serieko bigarren partida irabazita (71-88). Errebotean nagusitasunak eta etxekoen baloi galerek markatu dute jokoaren dinamika lehen zatian. Bigarrenean, berriz, etxekoen erreakzioa ikusi beharrean, valentziarrak izan dira lehia behin betiko hautsi dutenak. Seriea 2-0 amaitu da Pedro Martinezen taldearen alde.
Valentzia Basketek oso serio hasi du partida, Surne Bilbaori itxaropen guztiak kentzeko asmoz. Oso hasieratik lortu dute markagailuan agintea bere defentsa sendoari esker. Jaume Ponsarnauren taldeak ezin zuen valentziarren defentsa gainditu eta lehen laudunaren erdialdean 11 puntu azpitik jarri dira (11-22). Lazarevicen azken erreakzio batek aldea 6 puntura murriztu du lehen laurdenaren amaieran (16-22), baina euskaldunak ez dira batere fin ibili erasoan.
Bere taldekidearen inspirazioa ikusita, bigarren laurdenaren lehen jokaldian Krampeljek hiru puntura gerturatu ditu euskaldunak markagailuan (19-22). Valentzia Basketek egoera hori ikusita, oso gutxi behar izan du bere defentsa sendotasuna berreskuratu eta bilbotarren plana zapuzteko. Ponsarnaurenak baloi asko galtzen hasi dira, eta kanpotarrek oso ondo kudeatu dute euren abantaila. Askoz errazago saskiratzen hasi dira eta atsedenaldira 10 puntuko aldearekin iritsi dira (37-47).
Hirugarren laurdenaren hasieran egoera ez da gehiegi aldatu. Surne Bilbaoren erreakzioa ikusteko momentua zen, baina horren ordez, Valentzia Basket izan da partida hautsi duen taldea. Lehen zatian egin duten moduan, bilbotarren joko antolatzaileengan eragin duten presioa oso eraginkorra izan da, eta Ponsarnaurenek ezin izan dute garbitasunez eraso egin. Hirugarren laurdenaren amaieran aldea 22 puntukoa izan da (49-71).
Laugarren laurdenean dena erabakita zegoen eta, beraz, amaierara arte itxarotea besterik ez da geratu. Defentsa intentsitaterik gabe, bi taldeek erasona oso jokaldi onak egin dituzte. Pantzarrek eta Hlinasonek jaso dituzten txaloak ere goraipatzekoak izan dira Jaume Ponsarnauk aldatu dituenean. Amaieran, 71-88 Valentzia Basketen alde.
Zure interesekoa izan daiteke
Surne Bilbao eta Valentzia Basketen arteko play-offetako final-laurdenetako bigarren partidaren laburpena (71-88)
Valentziarrek garaipena lortu dute bilbotarren aurka eta seria itxi dute (2-0).
Valentzia vs Surne Bilbao final laurdenetako play-offeko lehen partidaren laburpena (83-80)
Surne Bilbao Basketek galdu egin du Valentzia Basketen aurka jokatu duen Endesa Ligako final-laurdenetako lehen partida. Talde taronjak kontra zuen 13 puntuko aldea irauli egin du, hiru minutu eskasean. Hala eta guztiz ere, beltzezko gizonek partida bikaina egin dute.
Neurketak ihes egin dio Surne Bilbaori eta Valentzia Basketek poltsikoratu du play-offetako lehen partida
Bilbotarrek gertu izan dute garaipena Valentzian, baina etxekoak suspertu eta markagailua irauli dute azken minutuetan.
Jaume Ponsarnau: “Klubak aurrerapausoak eman ditu denboraldi honetan”
Surne Bilbaok Endesa Ligako play-offak jokatuko ditu, Teneriferen aurka garaipena lortu eta fase erregularrean zazpigarren postua ziurtatu ostean. Jaume Ponsarnau beltzezko gizonen entrenatzailea pozik agertu da taldea play-offetara sailkatu delako.
Surne Bilbao play-offetarako sailkatu da Tenerifen irabazita (82-87)
Surne Bilbao Basket Endesa Ligako play-offetan izango da. Bilboko taldea zazpigarren postuan sailkatu da fase erregularrean, Laguna Teneriferen aurka garaipena lortuta (82-87) eta Korner Baskoniak Unicajari irabazita (92-89). Bere historian 8. aldiz arituko da play-offetan, azken 6 urteotan lehen aldiz.
Petrasekek 2028ra arte berritu du kontratua Surne Bilbaorekin
New Yorken jaio arren herritartasun poloniarra duen jokalariak denboraldi bakarra darama Bilbon, "baina bere tokia aurkitu du taldearen errotazioan eta jokalari garrantzitsua bihurtu da", talde bizkaitarrak nabarmendu duenez.
Ponsarnau, Valverderi buruz: “Erreferentea da niretzat, eta beti izango da"
Surne Bilbao taldeko entrenatzaileak hitz batzuk esan nahi izan ditu Valverderi buruz, Athleticeko entrenatzaileak talde zuri-gorria zuzentzeari utzi dionean.
Surne Bilbaok mendean hartu du Girona (86-80), eta play-offeko postua defendatuko du Tenerifen
Surne Bilbaok 86-80 menderatu du Girona Bilbao Arenan, eta play-offerako sailkapena jokatuko du azken jardunaldian Tenerifen. Gironak amaierara arte eutsi badio ere, Melwin Pantzarren partida bikainak eta azken laurdenean Darrun Hilliardek sartutako hiruko erabakigarriek etxekoen garaipena ziurtatu dute.
Normantasek, Krampeljek, Petrasekek eta Hilliardek 2028ra arte berritu dute Surne Bilbaorekin
Freyk, Hlinasonek, Fontek, Syllak eta Bagayokok ere indarrean dute kontratua. Pantzarren baja besterik ez dute baieztatu orain arte.