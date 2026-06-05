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Valentzia Basketek ez dio aukerarik eman Surne Bilbaori (71-88)

Bilbotarrak play-offetatik kanpo geratu dira serieko bi partidak galdu eta gero, gaur askoz hobeto jokatu duen talde valentziarraren aurka.

Surne Bilbao, eliminado de los play-off d ela Liga Endesa frente al Valencia Basket
Tryggvi Hlinason bere lagun Melwin Panzarrekin errebote bat harrapatzen saiatzen ari da. Argazkia: EFE.
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I M. Z. | KIROLAK EITB

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Valentzia Basketek ez dio aukerarik eman Surne Bilbao Basketi eta kanporaketa erabakita utzi du Miribillan serieko bigarren partida irabazita (71-88). Errebotean nagusitasunak eta etxekoen baloi galerek markatu dute jokoaren dinamika lehen zatian. Bigarrenean, berriz, etxekoen erreakzioa ikusi beharrean, valentziarrak izan dira lehia behin betiko hautsi dutenak. Seriea 2-0 amaitu da Pedro Martinezen taldearen alde.

Valentzia Basketek oso serio hasi du partida, Surne Bilbaori itxaropen guztiak kentzeko asmoz. Oso hasieratik lortu dute markagailuan agintea bere defentsa sendoari esker. Jaume Ponsarnauren taldeak ezin zuen valentziarren defentsa gainditu eta lehen laudunaren erdialdean 11 puntu azpitik jarri dira (11-22). Lazarevicen azken erreakzio batek aldea 6 puntura murriztu du lehen laurdenaren amaieran (16-22), baina euskaldunak ez dira batere fin ibili erasoan.

Bere taldekidearen inspirazioa ikusita, bigarren laurdenaren lehen jokaldian Krampeljek hiru puntura gerturatu ditu euskaldunak markagailuan (19-22). Valentzia Basketek egoera hori ikusita, oso gutxi behar izan du bere defentsa sendotasuna berreskuratu eta bilbotarren plana zapuzteko. Ponsarnaurenak baloi asko galtzen hasi dira, eta kanpotarrek oso ondo kudeatu dute euren abantaila. Askoz errazago saskiratzen hasi dira eta atsedenaldira 10 puntuko aldearekin iritsi dira (37-47).

Hirugarren laurdenaren hasieran egoera ez da gehiegi aldatu. Surne Bilbaoren erreakzioa ikusteko momentua zen, baina horren ordez, Valentzia Basket izan da partida hautsi duen taldea. Lehen zatian egin duten moduan, bilbotarren joko antolatzaileengan eragin duten presioa oso eraginkorra izan da, eta Ponsarnaurenek ezin izan dute garbitasunez eraso egin. Hirugarren laurdenaren amaieran aldea 22 puntukoa izan da (49-71).

Laugarren laurdenean dena erabakita zegoen eta, beraz, amaierara arte itxarotea besterik ez da geratu. Defentsa intentsitaterik gabe, bi taldeek erasona oso jokaldi onak egin dituzte. Pantzarrek eta Hlinasonek jaso dituzten txaloak ere goraipatzekoak izan dira Jaume Ponsarnauk aldatu dituenean. Amaieran, 71-88 Valentzia Basketen alde.

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