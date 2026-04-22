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Toca remontar en Miribilla tras caer en Salónica en el primer asalto de la final (79-73)

Los de Ponsarnau han estado todo el partido a remolque en el Palataki, lastrados por sus malos porcentajes de tiros de campo. La mayor diferencia de los griegos ha sido de 12 puntos, pero los bilbaínos también han llegado a estar a un solo punto.
Surne Bilbao - PAOK

Hilliard en un momento del choque en el Palataki. Imagen: Surne Bilbao Basket

Euskaraz irakurri: Surne Bilbao Basketek 79-73 galdu du PAOK Salonikaren aurka FIBA Europako Kopako finaleko joaneko partida
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Surne Bilbao Basket ha caído por seis puntos (79-73) ante el PAOK en el partido de ida de la final de FIBA Europe Cup disputado en el pabellón Palataki de Salónica. Los de Ponsarnau han estado todo el partido a remolque en el marcador y deberán remontar en Miribilla para poder revalidar el título europeo.

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En el primer cuarto, las defensas se han impuesto claramente a los ataques y el ritmo anotador de ambos equipos ha si do muy bajo. Los hombres de negro han ajustado bien las tuercas a Beverley en los primeros minutos. Aun así, la estrella norteamericana del PAOK ha anotado dos triples. Lamentablemente, los de Ponsarnau no han estado tan finos en ataque, fallando varios lanzamientos que parecían cómodos. Así, se han ido tres abajo al primer descanso (16-13).

En el segundo parcial, el equipo de casa ha salido más entonado a la cancha impulsado por el empuje del Palataki. Así, los griegos han llegado a estar 11 puntos arriba en el luminoso, pero los bilbaínos no han perdido la cara al choque y han continuado peleando. Los de Ponsarnau no han conseguido secar a los anotadores del PAOK como en el primer cuarto, y Beverley y Tyree se han ido a los 16 y 10 puntos, respectivamente, en su aportación ofensiva. El conjunto vizcaíno ha vuelto a irse por detrás en el marcador a los vestuarios (43-35).

En el arranque de la segunda parte el equipo griego se ha ido hasta los 12 puntos, la mayor diferencia del partido. En lo que parecía el momento más crítico del conjunto vizcaíno ha aparecido Hilliard para tirar del carro. De todos modos, la reacción de los hombres de negro no ha sido total, lastrados por su mal porcentaje de tiros de campo durante todo el choque, en torno a un 35%. Pese a todo, el quinteto dirigido por Ponsarnau ha seguido trabajando y ha logrado minimizar la ventaja griega al término del tercer cuarto (60-53).

El inicio del último cuarto ha sido muy bueno por parte de los bilbaínos, que han reducido la ventaja helena a tan solo un punto (60-59), lo que ha obligado al técnico griego a pedir un tiempo muerto. Comandados por un espectacular Jaworski (24 puntos), bien acompañado por Hilliard y Hlinason en ataque, los bilbaínos han sido capaces de igualar el ritmo anotador del PAOK, de modo que la distancia ha seguido siendo mínima en favor de los locales hasta los minutos finales. Eso sí, los de Ponsarnau no han logrado ponerse por delante en el luminoso en ningún momento.

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