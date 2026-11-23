El director deportivo de Kosner Baskonia, Félix Fernández, ha afirmado que la confianza en su técnico, Velimir Perasovic, "está intacta". En ese sentido, ha dicho que habla "todos los días con Querejeta". Además, ha desmentido que el club vaya a desembolsar 500 000 euros por el fichaje de Zacharie Perrin.