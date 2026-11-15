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Kosner Baskonia no puede con el líder; el Real Madrid sigue invicto (84-98)

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VITORIA, 15/11/2026.- El base dominicano del Real Madrid Andrés Feliz (2i) entra a canasta ante varios rivales del Baskonia durante el partido de Liga Endesa de baloncesto que se disputa este domingo en el Fernando Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
18:00 - 20:00
Foto: EFE/Adrián Ruiz Hierro.
Euskaraz irakurri: Baskoniak ezin izan du liderrarekin; Real Madrilek galdu gabe jarraitzen du (84-98)
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El Real Madrid ha ganado 84-98 al Kosner Baskonia en el Buesa Arena en la octava jornada de la Liga Endesa. Los madrileños han roto el partido en el tercer cuarto, liderados por Theo Maledón y Andrés Feliz, y gracias a la victoria siguen invictos en la Liga. El Baskonia ha aguantado a su rival en la primera parte, pero no ha podido frenar el dominio visitante tras el descanso. Ver aquí el vídeo resumen. 

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