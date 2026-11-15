El Real Madrid ha ganado 84-98 al Kosner Baskonia en el Buesa Arena en la octava jornada de la Liga Endesa. Los madrileños han roto el partido en el tercer cuarto, liderados por Theo Maledón y Andrés Feliz, y gracias a la victoria siguen invictos en la Liga. El Baskonia ha aguantado a su rival en la primera parte, pero no ha podido frenar el dominio visitante tras el descanso. Ver aquí el vídeo resumen.