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Kosner Baskonia no puede con el líder; el Real Madrid sigue invicto (84-98)
El Real Madrid ha ganado 84-98 al Kosner Baskonia en el Buesa Arena en la octava jornada de la Liga Endesa. Los madrileños han roto el partido en el tercer cuarto, liderados por Theo Maledón y Andrés Feliz, y gracias a la victoria siguen invictos en la Liga. El Baskonia ha aguantado a su rival en la primera parte, pero no ha podido frenar el dominio visitante tras el descanso. Ver aquí el vídeo resumen.
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