El pívot Kenneth Faried se une a la lista de lesionados del Kosner Baskonia

El pívot Kenneth Faried se suma a la lista de bajas de Kosner Baskonia para los próximos encuentros del equipo vitoriano, el primero este domingo ante el Real Madrid.

El pívot norteamericano sintió unas molestias en una acción en el rebote en el último enfrentamiento de Euroliga ante Partizan, y las pruebas determinaron este viernes que el interior sufre una "lesión miotendinosa en la cara posterior del muslo izquierdo".

"La temporada 2026-27 está viéndose condicionada por numerosas lesiones y problemas físicos en la plantilla", apuntaron desde el equipo, que contabilizaron hasta once jugadores afectados por problemas físicos, incluidos Markus Howard y Alex Len, que ya no están en la plantilla.

De hecho, solo dos, Mateo Spagnolo y Clement Frisch, se han mantenido disponibles durante esta primera fase de la temporada.

El veterano Faried, con un buen rendimiento, había sido en los últimos partidos el único 'cinco' disponible en la plantilla, tras la lesión de Marcio Santos.