Baskonia se desploma en el último cuarto y cae ante Partizan en Belgrado

Kosner Baskonia ha caido por 80-66 ante el Partizan en el Belgrade Arena, en la undécima jornada de la Euroliga. Los de Perasovic han llegado con opciones al tramo final, pero su rendimiento se ha venido abajo cuando más necesitaban mantener el pulso.

Chris Duarte ha asumido buena parte de la responsabilidad ofensiva al principio del partido, lo que ha hecho que el Baskonia no perdiera contacto con el marcador. Su acierto desde el triple, con las aportaciones de Spagnolo y Vildoza, han mantenido a los vitorianos en el partido, que incluso han llegado a colocarse por delante en el segundo cuarto. Sin embargo, el juego interior serbio ha generado problemas a los azulgranas, y han llegado al descanso con el marcador a 42-38 favorable a los locales.

En el segundo tiempo, Baskonia tampoco ha podido contener el poderío físico de Partizan. Los serbios han sabido aprovechar las ocasiones cerca del aro para colocar una diferencia de diez puntos. La reacción de Spagnolo junto a los triples de Kurucs y Frisch han ayudado a acercar al Baskonia hasta el 65-60, dejando todo pendiente para los últimos diez minutos.

Pero el desenlace del partido ha sido devastador para los vitorianos. El Baskonia ha desperdiciado varias oportunidades acumulando errores en ataque, lo que les ha hecho atascarse completamente. La cifra habla por sí sola: seis puntos anotados en todo el último cuarto, frente a los 15 en contra. Esa cifra y los aciertos del triple de los serbios han condenado el partido para el Baskonia. Con el 80-66 definitivo, el conjunto alavés se lleva una nueva derrota europea y un balance de una victoria y diez partidos perdidos.