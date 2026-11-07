Liga Endesa
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El Kosner Baskonia asalta el Barris Nord en un final a cara o cruz (93-98)

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LLEIDA, 07/11/2026.- El escolta del Kosner Baskonia, Stefan Joksimovic, con el balón ante el base de iLERNA Lleida, Darius McGhee, durante el partido de la jornada 7 de la Liga Endesa que disputan hoy en el pabellón Barris Nord de Lleida. EFE/ Alex Lopez
18:00 - 20:00
Joksimovik durante el partido. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak garaipena lortu du Barris Norden azken txanpan (93-98)
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El Kosner Baskonia asaltó el Barris Nord y logró una trabajada victoria (93-98) en un final a cara o cruz ante un iLerna Lleida en la Liga Endesa. Desde el primer minuto el conjunto vasco impuso su ley a ambos lados de la pista. En el último cuarto, los locales consiguieron neutralizar una desventaja de veintidós puntos, pero los visitantes estuvieron más acertados cuando más quemaba el balón.

Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa

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