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El Kosner Baskonia asalta el Barris Nord en un final a cara o cruz (93-98)
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak garaipena lortu du Barris Norden azken txanpan (93-98)
El Kosner Baskonia asaltó el Barris Nord y logró una trabajada victoria (93-98) en un final a cara o cruz ante un iLerna Lleida en la Liga Endesa. Desde el primer minuto el conjunto vasco impuso su ley a ambos lados de la pista. En el último cuarto, los locales consiguieron neutralizar una desventaja de veintidós puntos, pero los visitantes estuvieron más acertados cuando más quemaba el balón.
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