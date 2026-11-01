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El Baskonia de Perasovic consigue su primer triunfo (106-83)
Euskaraz irakurri: Perasovicen Baskoniak lehen garaipena lortu du (106-83)
El Kosner Baskonia de Velimir Perasovic consiguió este domingo su primer triunfo desde que el croata llegó a su banquillo y se impuso al Kids&Us Manresa por 106-83, en un duelo en el que salió a relucir la calidad individual de los azulgranas en la sexta jornada de la Liga Endesa.
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