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El Baskonia de Perasovic consigue su primer triunfo (106-83)

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VITORIA, 01/11/2026.- El alero del Baskonia A.J. Lawson (i) entra a canasta durante el partido de la Liga Endesa entre Baskonia y Baxi Manresa celebrado este domingo en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
18:00 - 20:00
Baskonia vs. Manresa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Perasovicen Baskoniak lehen garaipena lortu du (106-83)
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Última actualización

El Kosner Baskonia de Velimir Perasovic consiguió este domingo su primer triunfo desde que el croata llegó a su banquillo y se impuso al Kids&Us Manresa por 106-83, en un duelo en el que salió a relucir la calidad individual de los azulgranas en la sexta jornada de la Liga Endesa.

Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa

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