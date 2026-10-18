Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Kosner Baskoniak galdu egin du Tenerifen (82-77)
Laguna Tenerifek Kosner Baskoniari irabazi dio (82-77), Jaka Lakovicen taldeak lan handia egin duen partidan. Hirugarren laurdenean soken aurka ikusi arren, azken hamar minutu onak sinatu dituzte partida iraultzeko eta garaipen handia lortzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Perasovic Virtus Boloniaren aurka galduta estreinatu da (86-78)
ZUZENEAN
Duela min.
Velimir Perasovic, Kosner Baskoniaren entrenatzaile berria
ZUZENEAN
Duela min.
Paolo Galbiati ez da Kosner Baskoniaren entrenatzaile izango aurrerantzean
ZUZENEAN
Duela min.
Markus Howardek Kosner Baskonia utzi du, Gasteizen lau denboraldi baino gehiago eman ondoren
ZUZENEAN
Duela min.
Dubaik Buesa Arenako gotorlekua eraitsi du atsedenaldiaren ostean (79-93)
ZUZENEAN
Duela min.
Kosner Baskoniak Joventut menderatu du (93-73)
ZUZENEAN
Duela min.
Kosner Baskoniak hirugarren porrota jaso du Euroligan, Besiktasen aurka (84-92)
ZUZENEAN
Duela min.
Felix Fernandez: “NBAk Euroliga nahi du; erabakia gure plana jarraitzea da”
ZUZENEAN
Duela min.
Kosner Baskoniak Marcio Santos pibota aurkeztu du
Gehiago ikusi