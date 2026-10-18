Endesa Liga
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Kosner Baskoniak galdu egin du Tenerifen (82-77)

Iragarkia
LA LAGUNA (TENERIFE), 18/10/2026.-El escolta del Kosner Baskonia, Matteo Spagolo (i) y el base del La Laguna Tenerife, Marcelinho Huertas (d), durante el partido de la jornada 4 de la Liga Endesa entre el La Laguna Tenerife y el Kosner Baskonia, este domingo en el pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife).-EFE/ Ramón de la Rocha
18:00 - 20:00
Spagnolo partidan zehar. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Laguna Tenerifek Kosner Baskoniari irabazi dio (82-77), Jaka Lakovicen taldeak lan handia egin duen partidan. Hirugarren laurdenean soken aurka ikusi arren, azken hamar minutu onak sinatu dituzte partida iraultzeko eta garaipen handia lortzeko.

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