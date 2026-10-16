Perasovic Virtus Boloniaren aurkako porrotarekin estreinatu da (86-78)
Italiarrak hobeto sartu dira partidan 12-0eko partzialarekin, eta jaurtiketa librea eta erasoko errebotea baliatu dituzte Baskonia zigortzeko.
Kosner Baskoniari ez zaio nahikoa izan 17 puntu iraultzea ostiral honetan Virtus Boloniaren aurka (86-78), Euroligako seigarren jardunaldian, Velimir Perasovicen itzulera zapuztuz.
Italiarrak hobeto sartu dira partidan 12-0eko partzialarekin, eta jaurtiketa librea eta erasoko errebotea baliatu dituzte Baskonia zigortzeko. Euskal taldeakbost minutu behar izan ditu lehen saskiratzea lortzeko.
Hutsegiteen ondorioz, Perasovicek bi "lau" erabili behar izan ditu barruko jokoan, errebotean arazo ugari izan baitituzte lehen laurdenean.
Alex Mumbruren mutilek erritmoa eta maila fisikoa ezarri dituzte Baskoniaren aurka, behartu gabeko baloi galera ugari izan dituztelarik. Arabarren puntu bakoitzak urrea balio zuen, eta defentsako ekintza onak kateatu dituztenean bakarrik murriztu dute aldea.
Clement Frischek erasoko errebotean egindako ekarpenak martxa bat gehiago eman die gasteiztarrei. Frantziarra hegaleko postuan estreinatu da eta Baskonia aldatu egin da, defentsan indar gehiago behar zuen arren.
Atsedenaldiaren ostean, partidaren sentsazioak eta erritmoa etxeko taldearentzat izan dira berriro, errenta 17 puntura arte luzatu eta azken laurdenari 68-53 aurre eginez.
Perasovicek fisikoagoa bilatu du Tadas Sedekerskisekin hegaleko postuan eta Baskoniak 10 puntutik behera kokatu ahal izan du aldea Damion Baughen zortzi punturekin eta Kenneth Farieden hainbat defentsa onekin.
Joko-antolatzaileak Baskoniaren aurpegia aldatu du eta markagailua 74ra berdindu du amaierarako lau minutu baino gutxiagoren faltan, baina Virtusek 10 puntuko abantailarekin erreakzionatu du eta norgehiagoka erabakita utzi duen partzial batekin, 86-78.