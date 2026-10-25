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La inspiración de TJ Shorts derriba la resistencia del Kosner Baskonia (84-75)
El Valencia Basket se ha impuesto este domingo en el Roig Arena al Kosner Baskonia con un inspirado TJ Shorts que ha sido clave para superar a un conjunto baskonista que ha plantado cara hasta el final a pesar de contar con solo ocho jugadores disponibles.
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