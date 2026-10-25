Liga Endesa
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La inspiración de TJ Shorts derriba la resistencia del Kosner Baskonia (84-75)

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VALENCIA, 25/10/2026.- El alero estadounidense del Valencia Basket Kameron Taylor (i) pelea una posesión ante el ala-pívot francés del Kosner Baskonia Clément Frisch durante un encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa disputado entre el Valencia Basket y el Kosner Baskonia en el Roig Arena de Valencia, este domingo. EFE/ Ana Escobar
18:00 - 20:00

Clement Frisch durante el partido. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: TJ Shortsen inspirazioak Kosner Baskoniaren erresistentzia eraitsi du (84-75)
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El Valencia Basket se ha impuesto este domingo en el Roig Arena al Kosner Baskonia con un inspirado TJ Shorts que ha sido clave para superar a un conjunto baskonista que ha plantado cara hasta el final a pesar de contar con solo ocho jugadores disponibles.

Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa

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