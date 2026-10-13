Dubaik Buesa Arenako gotorlekua eraitsi du atsedenaldiaren ostean (79-93)
Talde arabiarra nagusi izan da zonan. Xavi Pascualen taldeak neurketa hasiera txarrari buelta eman dio, eta bisitari gisa lehen garaipena lortu du Euroligan, bigarren zati serio eta fisiko bati esker.
Dubaik sendo jokatu du atsedenaldiaren ostean, eta garaipena lortu du Buesa Arenan, Kosner Baskoniaren aurka (79-93), Euroligako bosgarren jardunaldian. Arabiarrak oso nagusi izan dira uztaien azpian.
Xavi Pascualen taldeak partida hasiera kaskarrari buelta eman dio, eta bigarren zati serio eta fisikoari esker bisitari gisa lehen garaipena erdietsi du Euroligan. Elie Okobok eta Dwayne Baconek talde gasteiztarraren erreakzioari eutsi diote, neurketa eroso bukatzeko.
Gainera, Mfiondu Kabengele eta Flip Petrusev nagusi izan dira zonan; etxekoen artean, aldiz, Tadas Sedekerskisek soilik norgehiagoka hasiera bikaina izan du uztaien azpian.
Lehen laurdena
Etxekoek asko asmatu egin dute partida hasieran, eta aurkariak baino intentsitate handiagoa erakutsi dute 14-2ko partzialarekin. Tadas Sedekerskis nabarmendu da 9 punturekin, eta batere akatsik gabe.
Davion Mertzek jarraian sartutako bi hirukok Dubairen erritmoa aldatu dute, defentsan nabarmen hobetuta.
Mfiondu Kabengele bere legea ezartzen hasi da taulapean eta Xavi Pascualen taldea saskiratzen hasi da markagailuari buelta emateko, 23-25 Flip Petrusevek azken hatsean hiruko bat sartu ostean.
Bigarren laurdena
Bigarren laurdenean indarrak orekatu dira. Dubai oso azkar sartu da bonusean, eta Baskoniak ondo aprobetxatu du jaurtiketa libreko marratik.
Damion Baughen hirugarren faltak joko-antolatzailearen errotazioa baldintzatu du, baina Chris Duarteren hiruko batek arnasa eman dio Baskoniari. Talde gasteiztarrak aurkariaren zona estutasunean jarri du, eta arabiarrek ez dute saskiratzeko biderik aurkitu.
Abiadura izan da bisitarien lagunik onena, Paolo Galbiatiren taldea Xavi Pascualen defentsa aldaketen aurrean trabatu da eta Dubai markagailuan aurretik joan da atsedenaldira, 43-44.
Hirugarren laurdena
Baskoniak bidea aurkitu gabe jarraitu du, eta erasoan oso kamuts aritu da. Horrek bisitariek errenta txiki bat hartzea eragin du bigarren zatiaren hasieran.
Abantaila hori hamar punturaino joan da, baina Chris Duarte agertu da eta Baskoniaren erreakzioa gidatu du. Baconek eta Okobok, ordea, etxekoen susperraldia gelditu egin dute, Dubai aurretik mantenduz (62-70).
Azken laurdena
Thomas Walkupek martxa bat gehiago eman dio Xavi Pascualen taldeari, 0-8ko partziala lortuta. Horrela, partida bukaera bideratu dute arabiarrek.
Kosner Baskoniak ez ditu jaurtiketa libre guztiak aprobetxatu, eta lehen saskiratzea amaierarako bost minutura iritsi da. Ondorioz, Dubaik kontrolpean izan du neurketa, azken txanpa eroso batean.