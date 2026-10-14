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Velimir Perasovic, nuevo entrenador del Kosner Baskonia
El técnico croata ha firmado hasta 2028, y sustituye en el cargo a Paolo Galbiati, que ha sido cesado por el club vitoriano. Perasovic, de esta manera, inicia su cuarta etapa como entrenador del Kosner Baskonia.
Euskaraz irakurri: Velimir Perasovic, Kosner Baskoniako entrenatzaile berria
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