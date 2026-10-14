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Velimir Perasovic, nuevo entrenador del Kosner Baskonia

El técnico croata ha firmado hasta 2028, y sustituye en el cargo a Paolo Galbiati, que ha sido cesado por el club vitoriano. Perasovic, de esta manera, inicia su cuarta etapa como entrenador del Kosner Baskonia.
Velimir Perasovic (Kosner Baskonia)
Velimir Perasovic vuelve al Kosner Baskonia. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Velimir Perasovic, Kosner Baskoniako entrenatzaile berria
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J. E. R. | KIROLAK EITB

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