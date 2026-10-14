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Paolo Galbiati deja de ser entrenador del Kosner Baskonia

El club vitoriano ha anunciado este miércoles por la tarde que el técnico italiano, campeón de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026, no continúa dirigiendo al Kosner Baskonia.
Paolo Galbiati (Kosner Baskonia)
Paolo Galbiati, en un partido reciente. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Paolo Galbiatik ez du jarraituko Kosner Baskoniako entrenatzaile bezala
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J. E. R. | KIROLAK EITB

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Paolo Galbiati ha dejado de ser entrenador del Kosner Baskonia, tal y como ha anunciado el miércoles por la tarde el club vitoriano.

A través de una nota que ha compartido en su página web, el Kosner Baskonia ha informado de que ha comunicado a Galbiati su decisión de rescindir el contrato que lo vinculaba con el club vasco.

Galbiati, campeón de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026, deja el Kosner Baskonia tras dirigirlo en 87 partidos oficiales. El italiano llegó a Vitoria-Gasteiz en el verano de 2025.

Paolo Galbiati Baloncesto Liga Endesa Euroliga Saski Baskonia

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