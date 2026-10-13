El Dubái asalta el Buesa Arena tras el descanso (79-93)
El Dubái se ha hecho fuerte tras el descanso y ha asaltado este martes el Buesa Arena con una victoria ante el Kosner Baskonia, por 79-93, en la quinta jornada de la Euroliga, en un partido en el que el equipo árabe ha sido superior en la pintura.
Los de Xavi Pascual se han repuesto a un mal inicio y han logrado su primer triunfo como visitantes gracias a una seria y física segunda mitad en la que Elie Okobo y Dwayne Bacon han aguantado la reacción del equipo vitoriano para acabar con comodidad.
Además, Mfiondu Kabengele y Flip Petrusev han sido superiores en una zona en la que solo ha brillado Tadas Sedekerskis con un gran arranque.
Primer cuarto
Los locales han entrado con gran acierto y más intensidad que su rival con un parcial de 14-2 en el que ha destacado Tadas Sedekerskis con 9 puntos sin fallo.
Dos triples consecutivos de Davion Mintz han cambiado el ritmo de los dubaitíes, que han mejorado notablemente en labores defensivas.
Mfiondu Kabengele ha comenzado a imponer su ley bajo los tableros y el conjunto de Xavi Pascual ha empezado a anotar para darle la vuelta al marcador, 23-25 tras un triple de Flip Petrusev sobre la bocina.
Segundo parcial
Se han igualado las fuerzas en el segundo asalto. El Dubái ha entrado en bonus muy rápido y el Baskonia lo ha aprovechado desde el tiro libre.
La tercera falta personal de Damion Baugh ha condicionado la rotación en el puesto de base, pero un triple de Chris Duarte ha dado aire al Baskonia, que ha colapsado la zona rival y a los árabes les costaba encontrar vías de anotación.
La velocidad ha sido el mejor aliado visitante, los de Paolo Galbiati se han trabado ante los cambios defensivos de Xavi Pascual y el Dubái se ha ido por delante al descanso, 43-44.
Tercer asalto
Baskonia ha continuado sin lucidez ni fluidez y con un importante atasco en ataque, lo que ha provocado un pequeño parcial de los visitantes en el comienzo del segundo tiempo.
La renta se ha ido hasta los diez puntos, pero ha aparecido Chris Duarte y ha liderado la reacción baskonista, que han frenado Bacon y Okobo, que han mantenido a flote al Dubái en el tercer cuarto, 62-70.
Último cuarto
Thomas Walkup ha dado un punto más a los de Xavi Pascual, que han endosado un parcial 0-8 de salida y han aclarado el partido.
Kosner Baskonia no ha aprovechado todos los tiros libres de los que ha dispuesto y la primera canasta en juego ha llegado a cinco minutos del final. Esto ha provocado que el Dubái controlara el partido en una recta final cómoda, 79-93.