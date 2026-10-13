El Dubái se ha hecho fuerte tras el descanso y ha asaltado este martes el Buesa Arena con una victoria ante el Kosner Baskonia, por 79-93, en la quinta jornada de la Euroliga, en un partido en el que el equipo árabe ha sido superior en la pintura.

Los de Xavi Pascual se han repuesto a un mal inicio y han logrado su primer triunfo como visitantes gracias a una seria y física segunda mitad en la que Elie Okobo y Dwayne Bacon han aguantado la reacción del equipo vitoriano para acabar con comodidad.

Además, Mfiondu Kabengele y Flip Petrusev han sido superiores en una zona en la que solo ha brillado Tadas Sedekerskis con un gran arranque.