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Kosner Baskonia berria abian da, jokalarien azterketa medikoekin hasita

Iragarkia
Kosner-Baskonia-inicio-pretemporada-pruebas-medicas
18:00 - 20:00

Markus Howard, Clement Frischekin batera, azterketa medikoa igaro baino lehen. Argazkia: Baskonia

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E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Tadas Sedekerskis Baskoniako kapitainak azterketa medikoa egin aurretik adierazi duenez, "oso ohituta daude denboraldi handiak egin dituzten jokalariei agur esatera". "Erronka eta helburu berriak ditugu, eta aurpegi berriak", gaineratu du. Gainera, ohartarazi duenez, ACB liga "gero eta lehiakorragoa" bihurtzen ari da, eta "saskibaloia aldatzen ari da, gero eta fisikoagoa eta atletikoagoa" delako.

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga Euroliga

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