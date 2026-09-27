Endesa Liga
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Kosner Baskoniak San Pablo Burgos mendean hartu du azken hatsean (97-98)

Iragarkia
BURGOS (CASTILLA Y LEÓN), 27/09/2026.- Kobi Simmons (c) del Kosner Baskonia junto con Dani Díez (i) y Dusan Radosavljevic (d), del San Pablo Burgos este domingo, durante el partido de la primera jornada de la Liga Endesa entre el San Pablo Burgos y el Kosner Baskonia, en Burgos (Castilla y León). EFE/Santi Otero
18:00 - 20:00
Baskoniako jokalariak garaipena ospatzen
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Azken eguneratzea

Baskoniak denboraldiko lehen garaipen epikoa erdietsi du Burgosen aurka (97-98), azken laurdenean 11 puntuko desabantaila iraulita.

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