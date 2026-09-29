Kosner Baskoniak Euroligako bigarren takatekoa hartu du Valentzian (111-88)
Lehen laurdenaren amaieraren eta bigarrenaren hasieraren artean 20 puntuko abantaila hartu du talde taronjak. Paolo Galbiatiren taldeak, aldiz, bi puntu soilik sartu ditu lehen laurdeneko azken lau minutuetan.
Kosner Baskoniak porrota jaso du astearte honetan Valentzia Basketen aurka (111-88) Euroligako bigarren jardunaldian. Talde arabarrarentzat bigarren takatekoa da, Olinpiakosen kontrako estreinako porrotaren ostean. Lehen laurdenaren amaieraren eta bigarrenaren hasieraren artean 20 puntuko abantaila hartu du talde taronjak.
Igandean iLERNA Lleidaren aurka Ligako porrotean emandako irudi eskasaren ondoren, Valentziak argi izan du astearte honetan zertara jokatu nahi zuen, eta, oraingoz fisiko eta automatismo mugatuak dituen arren, horrekin nahikoa izan du. Baskonia berandu konturatu da ezin izango ziola aurkariari eutsi, eta, korrika egitea erabaki duenean, desabantailak eragotzi dio garaipena lortzeko borrokatzea.
Valentziak ideia argiagoekin ekin dio partidari, eta Baskoniak errebotea kontrolpean izan du, lehen minutuak berdinketan utziz. Baina, lehen laurdenaren erdian, etxekoek, errebotean hobekuntza nabarmenarekin eta korrika egiteko eta estatikoan zituzten jabetzak segundo gutxiren buruan amaitzeko erabakiarekin, neurketako erritmoaren kontrola hartu dute.
Valentziak hiruko marratik ere kolpatu du Baskonia, eta Paolo Galbiatiren taldeak bi puntu soilik sartu ditu lehen laurdeneko azken lau minutuetan (26-10, 10. min).
Entrenatzaile italiarrak Markus Howard kantxaratu du hasierako laurden horren azken minutuan, baina bere presentziak ez du gidoia aldatu eta Armori Brooksen hiruko batek valentziarren errenta areagotu du. Kenneth Fariedek bakarrik aurkitu du Valentziako uztairako bidea.
Xavi Albertek aulkia mugitzen asmatu du, eta horri esker Valentziak maila fisikoari eutsi dio. Horrela, talde arabarraren azken saiakerari eutsi dio, ia errentarik galdu gabe. Jabetzen amaieran huts egiteaz nazkatuta, Baskoniak korrika egitea erabaki du, eta Chris Duarte dominikarrak zenbait jokaldi on bukatu ditu (52-33, 20. min).
Aldagelatik igaro ostean, talde gasteiztarrak erritmoa bizkortu du Stewarten ekarpenarekin, baina Brooksen eta TJ Shortsen inspirazioak (73-53, 26. m.) eraginik gabe utzi dute bisitarien hobekuntza. Gasteiztarrek Valentziaren errenta ez handitzea lortu dute, baina ezer gutxi gehiago.