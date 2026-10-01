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Baskonia Alaves fundazioaren lehen gala ospatu dute Gasteizen
Baskonia Alaves Fundazioak lehenbiziko gala ospatu du gaur arratsaldean, Gasteizen. Lau saritu izan dira ekitaldian: Arabako Foru Aldundia, Gasteizko Udala, Gizarterako Elkartea eta Araba Euskaraz ekimena.
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