BASKONIA ALAVES FUNDAZIOA
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Baskonia Alaves fundazioaren lehen gala ospatu dute Gasteizen

Iragarkia
Baskonia Alaves fundazioaren lehen gala
18:00 - 20:00
Baskonia Alaves Fundazioaren galako sarituak. Argazkia: Deportivo Alaves
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Baskonia Alaves Fundazioak lehenbiziko gala ospatu du gaur arratsaldean, Gasteizen. Lau saritu izan dira ekitaldian: Arabako Foru Aldundia, Gasteizko Udala, Gizarterako Elkartea eta Araba Euskaraz ekimena.

Saski Baskonia Alaves

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