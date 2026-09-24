Kosner Baskoniak porrota jaso du Olympiakosen aurka Euroligako estreinakoan (89-106)
Txapelduna geldiarazteko baliabiderik gabe, Galbiatiren mutilek denboraldiko lehen porrota jaso dute, Endesa Liga ere hastear dela.
Kosner Baskoniak 89-106n galdu du Olympiakosen aurka ostegun honetan, Euroligako lehen jardunaldian. Aleksander Vezenkov hegal-pibot bulgariarra izan da talde greziarraren erasoko jokalaririk garrantzitsuena.
Fernando Buesa Arenan, Baskoniak ondo hasi du norgehiagoka perimetrotik, batez ere Tadas Sedekerskisi eta, neurri txikiagoan, Rodions Kurucsi esker. Baina 14-6tik aurrera Olympiakosek aurrerapausoa eman du, Sasha Vezenkov izarrak urrunetik jaurtitzeko beharrik gabe.
Donta Hallek eta berak puntuak lortu dituzte uztai azpian, Tyler Dorseyren saskiraketekin batera, markagailua orekatzeko, Baskonian A.J. Lawson erasoan nabarmentzen zen bitartean. Gainera, saskiratzaileen lehiari Tyrique Jones gehitu zaio, laurdena 29-36 bukatzeko.
Bigarren laurdena erritmo txikiagoarekin eta batez ere punteria gutxiagorekin hasi da, eta Olympiakosek bere abantaila finkatzeko aprobetxatu du, Lawsonen lanaz gain, Gasteizko taldean ezer gutxi azpimarratzeko zegoelako. Gainera, bisitariek Jean Montero eta Evan Fournier izan dituzte arma gisa, atsedenaldira markagailuan 46-56 aurretik joateko.
Paolo Galbiati Baskoniako entrenatzaileak beste animo bat eman behar zien jokalariei hirugarren laurdenari begira. Kobi Simmonsek talde arabarra gidatu du, Sedekerskis une batez falta izan delako. Markus Howardek ere ez zuen protagonismorik Baskonian, eta Georgios Bartzokasek entrenatutako taldeak azeleragailua sakatu du.
Dorseyk eta Vezenkovek zuzendu dute greziarren erasoaldia, eta Codi Miller-McIntyrek pare bat asistentzia bikain emanez lagundu die. eta Markagailua konturatzerako asko aldatu da, 53-62tik 55-72ra pasa baita. Dorseyren eta Jonesen saskiraketek greziarren errenta handitu dute (57-79).
Arabako taldea erreskatatzen saiatu da Howard hirukoen marratik. Hala ere, partidako 30. minutuan zegoen 60-81eko emaitza Pireoko taldearen aldeko abantaila oso esanguratsua zen, eta arazo handirik gabe kudeatu dute, erritmoari dagokionez zorte apur batekin, Galbiatiri adierazitako falta tekniko baten ondorioz.
Azken laurdenean, Howarden bi hirukok markagailua iraultzeko irudipena zabaldu dute, baina Olympiakosek Dorsey eta Vezenkoven bidez berehala zapuztu du ametsa. Bi jokalari horiek Lawson eta Sedekerskis saskiratzaile nagusi zituen Baskoniaren erreakzioa ezer ezean utzi dute.