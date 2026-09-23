Alex Lenek Kosner Baskoniako jokalari izateari utzi dio
Oineko arazoek eten egin dute jokalari ukrainarraren ibilbide laburra talde gasteiztarrean. Pibotak ez du debutarik egin Baskoniako elastikoarekin.
Kosner Baskoniak eta Alex Lenek adostu dute bi aldeak lotzen zituen kontratua bertan behera uztea dela onena, Baskoniak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Pibotak ez du debutarik egin Baskoniako elastikoarekin.
Arabako hiriburura heldu zenean azterketa medikoak gainditu ondoren, Alex Len jokalari ukrainarrak lehen entrenamendua egin zuen taldearekin. Hala ere, aurreneko lan saio horren ondoren, iragan denboraldian mina izan zuen zonalde batean, oinean, molestiak nabaritu zituen berriro.
Arazoak nolakoak ziren eta noiz sortu ziren ikusita, klubak eta Alex Lenek beste mediku aditu batzuei galdetzea erabaki zuten, egin beharrekoa zehaztu ahal izateko.
Nahiz eta lesio berri baten zantzurik ez egon, Kosner Baskoniak eta Alex Lenek adostu dute, egoera kontuan hartuta, bi aldeak lotzen zituen kontratua bertan behera uztea dela onena. "Horri esker, Alex Lenek denbora izango du sendatzeko eta etorkizunera begira prestatzeko", gaineratu du talde gasteiztarrak.
Bestalde, Alex Lenek bere esker ona adierazi nahi izan dio taldeari: "Eskerrak eman nahi nizkieke Baskoniari, taldekideei eta zaleei euren profesionaltasunagatik eta laguntzagatik taldean eman dudan denbora laburrean. Zorte ona opa nahi dizuet denboraldi honetan". Era berean, talde arabarrak "etorkizunean zorterik onena" opa dio jokalariari.