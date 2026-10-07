Messik azken partida jokatu du Argentinako selekzioarekin: 21 urte eta 126 gol
Argentinarrak 208 neurketa jokatu ditu selekzioarekin egin duen ibilbide luzeam, lau txapelketa irabazteaz gain.
Lionel Messik bere azken partida jokatu zuen asteartean Argentinako selekzioarekin, Beninen aurka, eta garaipena eraman zuen, gainera (3-0). Argentinarrak 21 urteko ibilbidea bukatzea erabaki du, 208 partida jokatu eta 126 gol sartu ondoren. Azkena penaltiz sartu zuen, emozioz, omenaldiz eta malkoz jositako gau batean. Lau titulu lortu ditu bi, hamarkadatan: bitan eskuratu du Amerika Kopa (2021 eta 2024), behin Munduko Txapelketa (Qatar 2022), eta behin, Finalissima, 2022an.
126. gola partidaren 70. minutuan iritsi zen, penaltiz, Marcel Dandjinou Beninen atearen ezkerreko zutoinetik sartutako ezkerkada indartsu batekin.
Messik gola sartu zuen, penaltiz, Beninen aurkako partidan. EFE
Gola sartu aurretik, Messik gol-aukera batzuk izan zituen: 6., 23., 26. eta 32. minutuetan, hain zuzen ere. Bigarren zatiaren hasieran, (48. minutuan) korner bat atera zuen, eta Nicolas Otamendik, ukitu lehor batekin, Argentina markagailuan aurretik jartzeko aprobetxatu zuen. Otamendiren azken neurketa izan zen ere atzokoa, 140.a. Argentinaren bigarren gola Nico Pazek egin zuen, areaz kanpotik egindako jaurtiketari esker.
Norgehiagoka amaituta, Fernando Véjar epaileak txartelak oparitu zizkion Messiri, eta bi selekzioetako jokalariek lerratuta jarri ziren argentinarra agurtzeko. Azkenik, argi-ikuskizun berezi batekin bukatu zuten gaua.
Publikoak txalo zaparrada egin zion partidaren amaieran. EFE