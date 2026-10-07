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Messik azken partida jokatu du Argentinako selekzioarekin: 21 urte eta 126 gol

Argentinarrak 208 neurketa jokatu ditu selekzioarekin egin duen ibilbide luzeam, lau txapelketa irabazteaz gain.

FOTODELDÍA AMDEP3697. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 06/10/2026.- Lionel Messi de Argentina saluda este martes, al finalizar un partido amistoso entre Argentina y Benín en el estadio Monumental, en Buenos Aires (Argentina). Messi afirmó que "fue un orgullo muy grande defender esta camiseta" y que "jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar" en su último partido con la Albiceleste. EFE/ Adán González
Lionel Messik agur esan dio Argentinako selekzioari. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Lionel Messik bere azken partida jokatu zuen asteartean Argentinako selekzioarekin, Beninen aurka, eta garaipena eraman zuen, gainera (3-0). Argentinarrak 21 urteko ibilbidea bukatzea erabaki du, 208 partida jokatu eta 126 gol sartu ondoren. Azkena penaltiz sartu zuen, emozioz, omenaldiz eta malkoz jositako gau batean. Lau titulu lortu ditu bi, hamarkadatan: bitan eskuratu du Amerika Kopa (2021 eta 2024), behin Munduko Txapelketa (Qatar 2022), eta behin, Finalissima, 2022an.

126. gola partidaren 70. minutuan iritsi zen, penaltiz, Marcel Dandjinou Beninen atearen ezkerreko zutoinetik sartutako ezkerkada indartsu batekin.

Messik penaltiz ospatu du gola Beninen aurkako partidan. EFE

Messik gola sartu zuen, penaltiz, Beninen aurkako partidan. EFE

Gola sartu aurretik, Messik gol-aukera batzuk izan zituen: 6., 23., 26. eta 32. minutuetan, hain zuzen ere. Bigarren zatiaren hasieran, (48. minutuan) korner bat atera zuen, eta Nicolas Otamendik, ukitu lehor batekin, Argentina markagailuan aurretik jartzeko aprobetxatu zuen. Otamendiren azken neurketa izan zen ere atzokoa, 140.a. Argentinaren bigarren gola Nico Pazek egin zuen, areaz kanpotik egindako jaurtiketari esker. 

Norgehiagoka amaituta, Fernando Véjar epaileak txartelak oparitu zizkion Messiri, eta bi selekzioetako jokalariek lerratuta jarri ziren argentinarra agurtzeko. Azkenik, argi-ikuskizun berezi batekin bukatu zuten gaua.

Argentinarrak publikoaren txalo zaparrada jaso zuen partidaren amaieran. EFE

Publikoak txalo zaparrada egin zion partidaren amaieran. EFE

Futbola Lionel Messi

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