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Kosner Baskoniak indarreko txapelduna den Olympiakosen aurka ekingo dio Euroligari

Gasteizko taldeak aurreneko aldiz jokatuko du Buesa Arenan. Partida ostegunean izango da, 20:30etik aurrera.

DJ Stewart (Kosner Baskonia)

Kosner Baskoniak garaipena lortuta hasi nahi du Euroliga. Argazkia: Europa Press.

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Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak Olympiakosen aurka jokatuko du, Buesa Arenan, Gasteizen, ostegunean, 20:30etik aurrera, 2026-2027 denboraldiko Euroligako lehenengo jardunaldian. Hala, euskal taldea aurrenekoz arituko da etxean, eta indarreko txapelduna izango du aurrean.

Nabarmentzeko modukoa da bai Kosner Baskonia bai Olympiakos galtzaile irten zirela jokatu dituzten azken partidetan; izan ere, biak ala biak Superkopan lehiatu dira: Olympiakos, Euroligakoan, eta Kosner Baskonia, Endesa Ligakoan.

Paolo Galbiatik Joventuten aurka kantxaratu ahal zituen jokalariak izango ditu prest oraingoan ere, baina entrenamendu saio gehiago eginda. Kanpoko jokoa baliatzen saiatuko da Kosner Baskonia; Olympiakosek fitxaketa onak egin ditu: Baskonian ibilitako Codi Miller-McIntyre, eta Moaye Ndiaye, Jean Montero eta Corey Joseph.

Saskibaloia Euroliga Paolo Galbiati Saski Baskonia

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