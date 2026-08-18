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Echa a andar el nuevo Kosner Baskonia con las pruebas médicas a los jugadores

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18:00 - 20:00

Markus Howard posa junto a Clément Frisch antes de las pruebas médicas. Foto: Baskonia

Euskaraz irakurri: Bideoa: Kosner Baskoniaren 2026-27 denboraldiaurrearen hasiera azterketa medikoekin eta Tadas Sedekerskisen adierazpenak
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El capitán baskonista, Tadas Sedekerskis, ha declarado antes de someterse al reconocimiento médico que "están muy acostumbrados a despedir jugadores que hicieron grandes temporadas aquí". "Tenemos nuevos retos y objetivos, y caras nuevas", ha agregado. Además, Sedekerskis ha avisado que la "ACB se está volviendo cada vez más competitiva" y que "el baloncesto está cambiando, es cada vez más físico y atlético".

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