Echa a andar el nuevo Kosner Baskonia con las pruebas médicas a los jugadores
El capitán baskonista, Tadas Sedekerskis, ha declarado antes de someterse al reconocimiento médico que "están muy acostumbrados a despedir jugadores que hicieron grandes temporadas aquí". "Tenemos nuevos retos y objetivos, y caras nuevas", ha agregado. Además, Sedekerskis ha avisado que la "ACB se está volviendo cada vez más competitiva" y que "el baloncesto está cambiando, es cada vez más físico y atlético".
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El Kosner Baskonia jugará un amistoso contra el Real Madrid en León
Será el 5 de septiembre, dentro del I Memorial Urbano González Escapa, en el que se rinde homenaje al que fuera exjugador del Elosúa León.
El partido de Supercopa entre el Kosner Baskonia y el Joventut se disputará el19 de septiembre, a las 18:00
La segunda semifinal, que jugarán el Valencia Basket y el Barça tendrá lugar el mismo día, a las 21:00.
El Kosner Baskonia ficha al base Damion Baugh para las dos próximas temporadas
Baugh, de 26 años y 1,91, llega al equipo vasco desde Valley Suns, equipo de G League, que es una competición vinculada a la NBA.
Galbiati y Sedekerskis, emocionados antes de lanzar el chupinazo en Vitoria-Gasteiz
El director deportivo del Kosner Baskonia, Félix Fernández; el entrenador, Paolo Galbiati; el capitán Tadas Sedekersis y la representante de la afición del club Myriam Pereda han sido los encargados de lanzar el chupinazo para dar inicio a seis días de fiestas con la bajada de Celedón.
Xevi Pujol deja el Kosner Baskonia para ser director deportivo del Barça
Tras cinco temporadas como secretario técnico del Bàsquet Manresa, el catalán recaló el curso pasado en el conjunto alavés. Pujol se ha desvinculado de forma unilateral, una decisión que provocará que el club vitoriano probablemente presente una denuncia por vía judicial.
El Kosner Baskonia empezará su camino europeo en casa ante el actual campeón, el Olympiacos
Será el 24 de septiembre. Así, el inicio de la competición continental se adelanta unos días respecto al curso pasado. Los baskonistas disputarán tres de las cuatro primeras jornadas en su feudo. El Real Madrid visitará Vitoria-el 27 de octubre, y el Barcelona el 16 de diciembre.
El escolta canadiense AJ Lawson refuerza el perímetro del Kosner Baskonia hasta 2028
Con una altura de 1,98 metros, tiene a sus 26 años experiencia en la NBA, donde ha disputado 107 partidos con Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks y Toronto Raptors. En el último curso ha estado a caballo entre la G-League y NBA, con un contrato dual.
Baskonia anuncia que Mamadi Diakité no continuará en el club
El ala-pivot continuará con su carrera en el Dubái Basketball tras haber jugado 76 partidos en el equipo gasteiztarra.
El Kosner Baskonia se enfrentará al Joventut en las semifinales de la Supercopa Endesa
La otra semifinal será entre el Valencia Basket y el Barcelona. La eliminatoria tendrá lugar el próximo 19 y 20 de septiembre en el Palau Olimpic de Badalona.