El capitán baskonista, Tadas Sedekerskis, ha declarado antes de someterse al reconocimiento médico que "están muy acostumbrados a despedir jugadores que hicieron grandes temporadas aquí". "Tenemos nuevos retos y objetivos, y caras nuevas", ha agregado. Además, Sedekerskis ha avisado que la "ACB se está volviendo cada vez más competitiva" y que "el baloncesto está cambiando, es cada vez más físico y atlético".