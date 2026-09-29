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Kosner Baskoniak Marcio Santos brasildarra fitxatu du barnealdeko jokoa indartzeko

23 urteko jokalaria Maccabi Tel-Aviv taldetik dator Gasteizera.

Marcio Santos, Baskoniako jokalari berria

Marcio Santos, Kosner Baskoniako jokalari berria. Irudia: Kosner Baskonia

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Kosner Baskoniak Marcio Santos brasildarra fitxatu du datozen bi denboraldietarako, klubak astearte honetan iragarri duenaren arabera

2,04 metro luze da jokalaria, 23 urte ditu, eta Tel-Aviveko Maccabi taldetik dator. Han, 6,9 puntu eta 2 errebote lortu zituen batez beste, partidako.

Santosek Franca talde brasildarrean hasi zuen bere ibilbidea 2018-2019 denboraldian, eta han jokatu zuen 2024-2025 denboraldira arte.

Ondoren, Europan Ratiopharm Ulm taldearekin debutatu zuen, Alemaniako BBL ligan, eta Maccabin egin du azken denboraldia. Brasilgo selekzioarekin ere jokatu du.

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