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Kosner Baskoniak Marcio Santos brasildarra fitxatu du barnealdeko jokoa indartzeko
23 urteko jokalaria Maccabi Tel-Aviv taldetik dator Gasteizera.
Kosner Baskoniak Marcio Santos brasildarra fitxatu du datozen bi denboraldietarako, klubak astearte honetan iragarri duenaren arabera
2,04 metro luze da jokalaria, 23 urte ditu, eta Tel-Aviveko Maccabi taldetik dator. Han, 6,9 puntu eta 2 errebote lortu zituen batez beste, partidako.
Santosek Franca talde brasildarrean hasi zuen bere ibilbidea 2018-2019 denboraldian, eta han jokatu zuen 2024-2025 denboraldira arte.
Ondoren, Europan Ratiopharm Ulm taldearekin debutatu zuen, Alemaniako BBL ligan, eta Maccabin egin du azken denboraldia. Brasilgo selekzioarekin ere jokatu du.
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