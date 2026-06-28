DJ Stewart, Kosner Baskoniaren lehen fitxaketa
Esloveniako Cedevita Olimpija taldetik dator, eta bi denboraldirako sinatu du.
Dewayne 'DJ' Stewart Jr. estatubatuarrak Kosner Baskonian jokatuko du datozen bi denboraldietan, euskal taldeak igande honetan iragarri duenez.
Kanpoaldeko jokalaria da, eta 26 urte eta 1,97 metro ditu. Esloveniako Cedevita Olimpijatik heldu da Gasteizera, azken hiru denboraldiak han igaro ondoren. Aurreko denboraldian, batez beste 12,7 puntu, 4,2 errebote eta 14,4 puntuko balorazioa lortu ditu ligan, eta 13,9 puntu, 3,4 errebote eta 14,4 puntu Eurocupen.
Stewartek 2019-20 denboraldian hasi zuen bere kirol ibilbidea NCAAn, Mississippi State Bulldogsen eskutik, lau denboraldi geroago Europara egin zuen jauzi, Esloveniako taldera, eta erreferenteetako bat izan da bertan.
Kosner Baskoniak "jokalari balioaniztuna" eta "saskiratzeko eta errebotean aritzeko gai" dela nabarmendu du, Europan duen esperientzia azpimarratzeaz gain.
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