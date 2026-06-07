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Kosner Baskoniak berriro galdu du Joventuten aurka, eta play-offetatik at geratu da (88-96)

Paolo Galbiatik zuzentzen duen taldeak ezin izan du agindu bere etxean, eta bigarren porrotarekin Endesa Ligako play-offetatik kanpo geratu da.

VITORIA, 07/06/2026.- El base del Baskonia Trent Forrest (c) lucha con Cameron Hunt (i) y con Yannick Kraag, ambos del Joventut, durante el tercer partido de cuartos de final de la Liga Endesa de baloncesto entre el Baskonia y el Joventut de Badalona, este domingo en el Fernando Buesa Arena. EFE/ L. Rico
Trent Forrest baskoniarra partidan zehar. Argazkia: EFE
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak porrot gogorra jaso du Asisa Joventuten aurka igande honetan (88-96), eta Endesa Ligako play-offetatik kanpo geratu da.

Etxekoek 6-0eko partzialarekin hasi dute partida, hasieratik Buesa Arenak bultzatuta, Simon Birgander bere taldearen lehen puntuak lortzen hasi den arte.

Baskoniarren kemenak falta pertsonal gehiegi eginarazi dizkie. Izan ere, Ludde Hakansonen bi hirukok eta Eugene Omoruyiren falta pertsonal batek norgehiagoka irauli dute, nahiz eta euskaldunek aurretik bukatu duten laurdena (24-23).

Bigarren laurdenean erosoago aurkitu da Joventut, Ricky Rubiorekin, Buesa Arenako etsipenaren aurrean aurkariei hainbat falta atera dizkiolako. Baskoniak gehiegi sufritu du bost bosten aurkakoan jokatu du, eta arazo gehiegi izan ditu (38-41).

Ricky Rubiok berriro hartu ditu aginteak atsedenaldiaren ostean eta bost puntu jarraian sartu ditu bere taldea 11 puntuko errentarekin jartzeko. Paolo Galbiati aurkariaren erritmoa aldatzen saiatu da zonako defentsarekin, baina erasoko erreboteak arnasa eman die aurkariei.

Jaurtiketa libreak funtsezko baliabidea izan dira Baskoniak aldea murrizteko, Ruzicen eta Rubioren hiruko jaurtiketekin berriro luzatu dena. Cameron Huntek kalitatezko saskiratze batekin itxi du hirugarren ekitaldia (63-71).

Arabarren defentsako hutsuneek Penyako taldeari tartea irekitzen jarraitzeko behar zuen tartea eman diote. Jabari Parkerrek bost puntu jarraian lortu ditu eta Ludde Hakansonek beste bi hiruko sartu ditu (68-82).

Baskonia, etsita, denarekin jaurti da azken txanpan, baina Dani Mireten taldeak markagailuari eutsi dio 88-96ko emaitzarekin ezusteko garaipena lortzeko.

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Paolo Galbiati, entrenador de Kosner Baskonia en rueda de prensa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Paolo Galbiati: “Hurrengo denboraldian klubean jarraituko dut"

Kosner Baskoniako entrenatzaile italiarrak Gasteizko klubean jarraituko duela baieztatu du Unicaja Malagaren aurkako partidaren ostean. Galbiatik egunotan bere etorkizunaz sortu den "zarata guztia bertan behera utzi nahi" izan du, eta klubeko presidentearekin hitz egin ondoren, Gasteizko taldea entrenatzen jarraituko duela baieztatu du. "Oso pozik nago zaleekin sortu dudan konexioagatik", gaineratu du.

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